Daniela Katzenberger mit den Nerven am Ende: „Es ist richtig ätzend“

Lärm kann einen verrückt machen. Das muss nun auch „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger am eigenen Leib erfahren.

Die 34-Jährige muss nämlich seit geraumer Zeit penetranten Lärm aus der Wohnung ihrer Nachbarn ertragen. Schon vor einigen Tagen hatte sich Daniela Katzenberger darüber in ihrer Instagram-Story beschwert. Und es scheint einfach nicht besser zu werden.

Daniela Katzenberger: Penetranter Lärm aus der Nachbarwohnung

„Oh Gott, ich kriege so die Krise. Die bauen jetzt echt seit sechs Wochen um“, ist die Katze genervt. Drum ist sie auch zu ihrer Schwiegermutter geflüchtet.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

„Ich bin hier wieder bei meiner Schwiegermutter. Viele vermuten auch mittlerweile, dass wir gar nicht mehr daheim wohnen, weil ich immer nur hier drehe, wenn ich was drehe. Das liegt daran, dass wir, ihr habt es in meiner Story bestimmt schon mitbekommen, gerade die Handwerker daheim haben. Es ist Horror. Jeder, der schon mal einen Nachbarn hatte, der schon mal gefühlt Monate die Handwerker daheim hatte, weiß, was ich meine. Es ist richtig nervig“, so Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger genervt: „Es ist richtig ätzend“

Daniela Katzenberger. Foto: IMAGO / Revierfoto

Und weiter: „Morgens wird echt um kurz nach neun schon der Presslufthammer angeschmissen. Es ist richtig ätzend. Irgendwie bauen die bestimmt noch ein halbes Jahr ihr Wohnzimmer um.“

Na, da kann man Daniela Katzenberger nur ein dickes Fell wünschen. Oder dass die Gastfreundschaft ihrer Schwiegermutter niemals enden möge.

Ein Detail aus ihrer Zeit im Lockdown auf Mallorca hat Daniela Katzenberger vorab schon mal verraten. Sie flüchtete immer an zwei Orte vor ihrem Mann. Hier erfährst du wohin!