Huch, wie sieht denn Cathy Hummels bei der Gartenarbeit aus?

Die Influencerin zeigt im Netz ja gerne, was sie hat. Egal ob im Urlaub am Pool oder beim Inline-Skaten – das Motto der 35-Jährigen heißt Outfit-technisch vor allem im Sommer: Weniger ist mehr.

+++ Cathy Hummels zieht im Playboy blank – Fans rasten aus: „Hot hot hot“ +++

Und so teilt Cathy Hummels nun ganz frisch ein Foto auf Instagram von sich im knappen Bikini – im Garten beim Gärtnern. Einige ihrer Fans sind deswegen empört.

Cathy Hummels: Scharfes Bikini-Bild empört Fans

Gartenarbeit im scharfen Bikini? Kann man machen, wenn man Cathy Hummels heißt, muss man aber nicht. Das sehen ihre Follower genauso, die Cathy im sexy weißen Bikini mit Gartenhandschuhen und einer Gießkanne nun auf Instagram sehen. Sie scherzen:

„Ich bin ja keiner, der was verurteilt. Leben und leben lassen, sage ich ja immer, aber die Handschuhe und das Outfit passen nicht zusammen“

„Genau so bin ich auch immer im Garten unterwegs“

„Bei dem Outfit werden die Tomaten ganz schnell rot.“

„Okayyyyyy, so in diesem Outfit gieße ich meine Blumen nicht – die würden sich nur erschrecken“

Ein paar ihrer Fans befürworten ihren Look aber. „Coole Gartenkleidung“, schreibt zum Beispiel jemand. Ein anderer: „Ein Traum“.

Cathy Hummels: „Irgendwen muss ich ja küssen“

Und Cathy? Die scheint aktuell voll aufzugehen in ihrer neuen Rolle als Gärtnerin.

Sie schreibt zu dem Bild:

„Home Gardening by Cathy Hummels – Ich baue meine eigenen Kräuter und Gemüsesträucher an. Ich bin unendlich stolz auf meine Tomaten. Zucchinis habe ich auch.“ Und weiter lässt sie verlauten in Anlehnung an ihr neues Single-Dasein nach der Trennung von BVB-Star Mats Hummels:

„Sie kriegen auch ganz viel Liebe und Geborgenheit und Küsse… (Irgendwen muss ich ja küssen).“