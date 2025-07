„Die Bachelors“-Nadine reagiert auf Kuss-Aufreger: „Das war keine Strategie“

Felix Stein (32) und Martin Braun (35) sind nicht nur die begehrten „Bachelors“ 2025, sondern auch Funken sprühende Charmeure. Kandidatin Nadine (30) aus Köln wurde eine besondere Ehre zuteil: Sie bekam das erste Einzeldate mit Felix. Dabei ging es buchstäblich hoch hinaus. Mit einem Queensize-Bett schwebten sie in die Lüfte, als ein Kran sie in den Himmel hob. Romantik pur!

Ob in den Wolken auch der erste Kuss fiel? Fehlanzeige! Denn Nadine macht dem Rosenkavalier deutlich: Beim ersten Date gibt’s keine Küsse. Oder etwa doch? Als Felix ihr später gesteht, dass ein Kuss schön gewesen wäre, lenkt Nadine plötzlich ein – ein längeres Date hätte womöglich doch dazu geführt.

Aussage stiftet Verwirrung bei „Die Bachelors“

Diese Kehrtwende lässt Felix stutzig werden. Sagt sie ihm etwa nur das, was er hören will? Im Gespräch mit dieser Redaktion stellt Nadine klar: „Ich kann total verstehen, dass das für ihn in dem Moment widersprüchlich geklungen hat. Ich wollte ehrlich sein und ihm sagen, dass ich meine Einschätzung im Nachhinein tatsächlich etwas geändert habe. Für mich war das keine Strategie.“

Viel eher „der Versuch, ihm zu zeigen, dass ich den Moment und auch unsere Verbindung mit etwas Abstand noch mal ganz anders wertgeschätzt habe.“ Dass Felix gerne mal flirty Kommentare über das Aussehen seiner Anwärterinnen macht, scheint Nadine nicht zu stören. „Die Optik spielt beim ersten Kennenlernen natürlich eine große Rolle. Das ist der erste Anknüpfungspunkt und es waren viele wunderschöne Frauen dabei, was Felix vielleicht auch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat.“

Trotzdem findet sie: „Mit der Zeit sollten dann auch andere, tiefere Komplimente folgen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für ihn nicht leicht war, hier die Balance zu finden und allen gleichermaßen Wertschätzung zu zeigen. Er hat das ja auch alles zum ersten Mal gemacht.“ Ob ihm das in den nächsten Folgen also besser gelingt?

RTL zeigt eine neue Folge „Die Bachelors“ immer mittwochs zur besten Sendezeit oder vorab in der RTL+ Mediathek.