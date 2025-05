Cannes Filmfestspiele 2025 in Gefahr? Jetzt ist die Polizei involviert

Mega Aufruhr bei den Cannes Filmfestspielen 2025! Plötzlich musste das Festival teilweise unterbrochen werden, die Polizei ist involviert. Ist jetzt auch die Preisverleihung am Samstagabend (24. Mai) in Gefahr?

Ein größerer Stromausfall in Cannes hat auch die dort stattfindenden 78. Filmfestspiele getroffen. Glück im Unglück für die Veranstalter: Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung. Der Betrieb kann deswegen größtenteils normal weiterlaufen.

Cannes Filmfestspiele 2025: Plötzlich ist der Strom weg!

Allerdings wurden die Filmvorführungen im „Cineum“, einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, unterbrochen. Die Preisverleihung am Abend könne wie geplant über die Bühne gehen, hieß es vom Festival.

Der französische Stromnetzbetreiber RTE teilte auf X mit, dass 160.000 Haushalte in der südfranzösischen Stadt und in umliegenden Kommunen ohne Strom waren. Der Stromausfall passierte gegen 10 Uhr morgens. Grund für den Ausfall: Ein Brand in der Nacht in einem Elektrizitätswerk.

Cannes Filmfestspiele 2025: Wurde der Brand vorsätzlich gelegt?

Es wird davon ausgegangen, dass der Brand in der Gemeinde Tanneron vorsätzlich gelegt wurde, sagte eine Sprecherin. Ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem Filmfestival gibt, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Französischen Medienberichten zufolge stürzte am Morgen auch ein Mast auf eine Hochspannungsleitung. Die Zeitung „Le Parisien“ schrieb, der Mast sei zu dem Zeitpunkt seltsam geneigt gewesen. Es sei aber noch nicht klar, ob der Vorfall einen kriminellen Hintergrund habe. Das muss jetzt die französische Polizei herausfinden. (mit dpa)