„Der Bergdoktor“: Streit auf dem Gruberhof – und dann taucht SIE auf

Was für ein Timing! In den vergangenen Wochen hing bei Bergdoktor Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) und seiner Familie der Haussegen ordentlich schief. Der Grund: Martin beichtete seinem Bruder Hans, dass zwischen ihm und Hans‘ verstorbener Partnerin Sonja damals mehr als nur eine Affäre lief. Die beiden planten sogar gemeinsam durchzubrennen und nach New York auszuwandern.

Als Hans von dieser jahrelang geheim gehaltenen Wahrheit erfuhr, flüchtete er vom Gruberhof. Auch in den darauffolgenden Tagen herrschte miese Stimmung zwischen den Brüdern – nahezu pure Ignoranz. Während Bergdoktor Martin Gruber in seine Gedanken vertieft war, ob es die richtige Entscheidung war, Hans davon zu erzählen, wurde sein Leben kurzerhand völlig auf den Kopf gestellt – denn plötzlich stand SIE da!

Bergdoktor-Wiedersehen sorgt für Überraschung

Mit SIE ist Karin Bachmeier gemeint. Keine Unbekannte: In einer der ersten Folgen der neuen Bergdoktor-Staffel kümmerte sich Martin um ihren Vater Alois. Jetzt liefen sich die Blondine und der Mediziner im Krankenhaus in Ellmau erneut über den Weg. Und das sollte nicht das einzige Wiedersehen bleiben.

In der aktuellen Folge treffen sich die beiden vor dem Wirtshaus „Zum Wilden Kaiser“ erneut. Spätestens dann ist auch ein kurzer Kaffee-Smalltalk drin. Ob da etwa mehr in der Luft liegt? „Vielleicht ist das kein Zufall. Sondern ein Zeichen?“, hinterfragte Karin das erneute Aufeinandertreffen. Daraufhin konnte sich auch Martin ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Verliebt sich der Bergdoktor wieder?

Das Knistern zwischen den beiden dürfte selbst bei den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen angekommen sein. Verliebt sich Martin zwischen all dem Trubel um seinen Bruder und die Familie jetzt etwa in eine neue Frau?

Die beiden Turteltauben scheinen jedenfalls voll und ganz auf einer Wellenlänge zu sein. Bleibt abzuwarten, ob das Schicksal auch noch ein drittes „zufälliges“ Treffen für Martin und Karin bereithält – die „Bergdoktor“-Fans dürfen gespannt sein!