ZDF: Überraschendes Comeback beim „Bergdoktor“ – Serien-Liebling kehrt zurück

Seit Dezember 2022 läuft die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ auf ZDF. Die Arztserie erfreut sich großer Beliebtheit bei den Fans. Der Bergdoktor Dr. Martin Gruber wird von Anfang an von Hans Siegel gespielt. Andere Darsteller mussten inzwischen die Serie schon verlassen.

Im letzten Jahr mussten Fans den Abschied von gleich zwei Charakteren hinnehmen. Doch nun kehrt eine Figur überraschend zurück.

ZDF: Fanliebling kehrt zurück beim Bergdoktor

In seiner Rolle als der Bergdoktor rettet Hans Sigl zahlreichen Menschen das Leben, bricht aber zeitgleich fast genauso vielen Frauen das Herz. Eine seiner ehemaligen Flammen taucht nun überraschend wieder auf der Bildfläche auf, wie das ZDF auf Nachfrage des Entertainmentportals „kino.de“ bestätigt.

Mit der Apothekerin Franziska Hochstetter fing der Arzt eine heiße Affäre an. Doch richtige Liebe entwickelte er für sie nicht. Stattdessen servierte er die Blondine für Anne ab. Aber Franziska wurde schwanger und wanderte nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes nach New York aus. Jetzt soll sie jedoch wieder zurückkehren.

Simone Hanselmann alias Franziska soll laut „kino.de“ in der siebten und achten Folge mit einem Auftritt in ihrer neuen Wahlheimat zu sehen sein. Ein langfristiges Comeback soll daraus aber nicht werden. Welche Rolle der Kurzauftritt von Franziska spielt, wird vom Sender ebenfalls noch nicht verraten. Am Donnerstag (5. Januar) lief gerade einmal die 2. Folge. Fans müssen sich somit wohl noch etwas gedulden, bis Franziska bei „Der Bergdoktor“ im ZDF zu sehen ist.