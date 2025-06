Rewe, Penny und Co.: Vorsicht bei beliebten Bratwurst-Produkten – der Grund ist ernst

Bratwürste werden bei Rewe, Penny und Co. verkauft und dürften gerade im Sommer ziemlich gut bei Kunden ankommen. Denn was wäre schon ein Grill-Fest ohne den Klassiker? Doch auch sonst findet man sie in zahlreichen Haushalten.

Aktuell sollten Kunden vor dem Verzehr ihrer Bratwurst-Produkte allerdings genauer hinschauen. Der Grund: Wingert Foods ruft derzeit verschiedene Fertiggerichte der Sorte „Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut“ zurück.

Rewe, Penny und Co. von Rückruf betroffen

Von dem Rückruf betroffen sind mehrere Handelsmarken mit Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten vom 28.05.2026 bis 29.07.2026. Alle Produkte findest du hier:

Wingert Foods Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut, 480 Gramm, Chargennummern und MHD L510710552 / 18.06.2026 und L514210552 / 23.07.2026

Südwind Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Sauerkraut 480 Gramm, Chargennummer und MHD L508610552 / 28.05.2026

ja! (Rewe) Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut 480 Gramm, Chargennummern und MHD L508610552/ 28.05.2026, L510710552/ 18.06.2026, L514810552 / 29.07.2026

gustoria (Penny) Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut 480 Gramm mit den Chargennummern und MHD L508610552/ 28.05.2026, L510710552/ 18.06.2026 und L512920552 / 10.07.2026

K Classic (Kaufland) Rostbratwürstchen in würziger Sauce mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut, 480 Gramm mit Chargennummer und MHD L512920552 / 10.07.2026

Besitzt du eines der Produkte von Rewe, Penny und Co, solltest du die es lieber nicht verzehren, denn der Grund ist ernst.

Grund für Rückruf ist ernst

Im untersuchten Majoran wurden größere Mengen sogenannter Pyrrolizidinalkaloide (PA) festgestellt, wie die „Bild“ berichtet – das sind pflanzliche Substanzen, die versehentlich bei der Ernte in Kräuter gelangen können. Einige dieser Verbindungen stehen im Verdacht, die Leber zu schädigen und das Erbgut zu verändern. In Tierversuchen beobachtete man zudem Anzeichen für eine mögliche krebserregende Wirkung. Daher lässt sich ein gesundheitliches Risiko nach dem Verzehr der Produkte von Rewe, Penny und Co. nicht sicher ausschließen.

Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, das betreffende Produkt zurückzugeben. Eine Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt auch dann bei Rewe, Penny und Co., wenn kein Kassenbon vorliegt.

