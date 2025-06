Rewe-Kunde sieht am Eingang Verbotsschild – und ist irritiert!

Dieses Verbotsschild sorgt für Ärger – und Irritationen! Rewe gehört zu den beliebtesten Supermärkten in Deutschland, lockt tagtäglich Tausende Kunden in die Filialen. Logisch, dass da das Thema Einkaufstasche oder -beutel wichtig ist. Eine Rewe-Filiale hat jetzt klare Grenzen aufgezeigt. Und schon am Eingang den Kunden mit einem Hinweisschild klargemacht: private Taschen oder Beutel sind zum Einkaufen verboten!

Ein entsprechendes Foto hat ein User auf X getwittert. Dazu schreibt er: „Bei Rewe wird Nachhaltigkeit ‚KLEIN‘ geschrieben!“ Doch ist diese Kritik berechtigt? Schnell haben sich auch andere User, die bei Rewe einkaufen, zu Wort gemeldet. Und nicht wenige befürworten das Verbot des Supermarkts…

Rewe-Kunde irritiert wegen Verbotsschild

Vor allem in größeren Filialen ist es ungern gesehen, wenn man mit seiner eigenen Tasche oder seinem Einkaufsbeutel shoppen geht. Die Filialleitungen bestehen darauf, dass man für größere Einkäufe die Einkaufswagen nutzt, für kleinere dann wenigstens die Körbe, die kurz vor oder hinter dem Eingang stehen.

Zum einen dient das der Sicherheit, denn Diebstähle passieren statistisch gesehen öfter, wenn man die eigene private Tasche dabei hat. Einige Supermärkte wie Rewe oder auch Discounter bitten Kunden darum, mitgebrachte Taschen oder Rucksäcke am Eingang zu lassen oder in Spinds zu schließen.

Eigene Tasche darf nicht mitgenommen werden

Das Verbotsschild bei Rewe sorgt für Irritation. So fragt einer humorvoll und sarkastisch: „Was wollen die machen, wenn du mit deiner gekauften Rewe-Stofftasche da rein gehst?“ Ein anderer sieht im Verbot überhaupt kein Problem, schreibt: „Eigene Taschen mitnehmen, im Markt einen Korb benutzen und an der Kasse dann die Einkäufe in ersterer verstauen, klappt bei mir seit Jahren recht gut.“

Ein anderer User merkt richtigerweise an: „Man darf hier nie komplett auf Rewe schließen. Viele der Supermärkte werden von selbstständigen Kaufleuten betrieben – so eine Art Franchise. Und da gibt es die wildesten Auswüchse.“ Tja, da bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als sich den Regeln des Marktes zu beugen…