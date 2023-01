„Der Bergdoktor“: Zerstört DIESE Wahrheit die komplette Gruber-Familie?

Was für ein Auf und Ab bei Hans Sigl alias Bergdoktor Martin Gruber! Schon zu Beginn der aktuellen Staffel der ZDF-Serie hatte der Mediziner mit seinen Emotionen zu kämpfen – inzwischen scheint die Situation immer verstrickter zu werden. Hat das auch Folgen für die Zukunft?

Wir erinnern uns zurück: Bereits in der allerersten Folge im Jahr 2008 wurde bekannt, dass Martin eine Affäre mit Sonja, der verstorbenen Frau seines Bruders Hans, hatte. Davon weiß dieser inzwischen auch Bescheid. Was Hans allerdings nicht weiß, ist, dass es sich bei Martin und Sonja nicht nur um einen einmaligen Seitensprung handelte – stattdessen wollten die beiden sogar zusammen nach New York auswandern.

Bergdoktor Martin verheimlicht etwas

Diese Details verheimlichte Bergdoktor Martin jedoch seit Sonjas Tod seinem Bruder – bis jetzt: Sonjas Schwester Caro zwingt ihn jedenfalls mit einer fiesen Erpressung dazu, das Geheimnis zu lüften. Andernfalls würde sie Hans selbst die gesamte Wahrheit beichten.

In der aktuellen Folge „Im Netz“ kommt es dann tatsächlich zum Höhepunkt. Martin sucht das Gespräch mit seinem Bruder Hans: „Ich habe dich angelogen, Hans, und diese Lüge darf nicht mehr zwischen uns stehen.“ Auch wenn er anfangs noch befürchtet, es könnte sich bei dieser Konversation um die letzte zwischen den beiden Geschwistern handeln, fährt Martin mutig fort und erzählt Hans die komplette Geschichte rund um seine Beziehung mit Sonja.

Bergdoktor: Ein Gespräch zwischen Brüdern

„Ich hätte es dir schon viel früher sagen müssen, Hans, aber ich konnte das nicht“, fiel Martin das Gespräch sichtlich schwer. Und wie reagierte Hans darauf? Mit entsetztem Blick starrte der Landwirt seinen Bruder an und flüchtete wortlos vom Gruberhof. War das etwa das Ende eines harmonischen Zusammenlebens in der Familie?

Ob Hans seinem Bruder Martin nie mehr unter die Augen treten wird, oder ob er ihm vielleicht sogar verzeihen kann – all das ist zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch offen. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein. Bleibt zu hoffen, dass spätestens zum Staffelfinale am 23. Februar aber zumindest diese Frage geklärt sein wird!