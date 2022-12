ZDF-Star Hans Sigl: Verkündet er hier sein „Bergdoktor“-Ende? Aussage lässt Fans zittern

Kurz vor Jahresende deutet Hans Sigl sein Ende als „Bergdoktor“ an. Seit 14 Jahren spielt der Österreicher nun schon die Rolle des Dr. Martin Gruber im ZDF. Für die Fans der Arztserie wäre es ein riesiger Schock, wenn die Figur künftig von einem anderen Schauspieler besetzt werden würde.

Warum der Ausstieg aus der ZDF-Serie jedoch unvermeidbar ist, erklärt Hans Sigl nun in einem neuen Interview. Während sich die Zuschauer bereits auf die neuen Folgen in Staffel 16 freuen, kündigt der TV-Star das große Finale an.

ZDF-Star Hans Sigl will „Bergdoktor“ nicht bis ans Karriereende spielen

Als einfühlsamer und äußerst attraktiver „Bergdoktor“ hat sich Hans Sigl in die Herzen der ZDF-Zuschauer gespielt. In jeder noch so schrecklichen Situation scheint er die Ruhe zu bewahren. Die herzergreifenden Geschichten, die sich vor der Tiroler Bergkulisse ereignen, lenken das Publikum von seinen eigenen Problemen ab und stellen trotz der anhaltenden Dramatik einen wahren Wohlfühl-Ort dar. Nicht zuletzt dürfte das an der beruhigenden Ausstrahlung von Hans Sigl liegen.

Umso größer ist nun der Schock, als der Fernsehstar im „Gala“-Interview andeutet, der ZDF-Produktion eines Tages den Rücken kehren zu wollen. „Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht“, stellt der 53-Jährige klar.

ZDF zeigt neue „Bergdoktor“-Folgen ab dem 29. Dezember

Das Eintrittsalter für die Rente liegt bekanntlich bei 67 Jahren. Für den Österreicher wären es also noch mindestens 14 Jahre. Gut möglich, dass Hans Sigl aber auch mit 70 Jahren noch den ein oder anderen Film dreht. Etliche TV-Stars wie Dieter Hallervorden und Otto Waalkes haben es vorgemacht.

Wann genau es für Hans Sigl Zeit ist, den „Bergdoktor“ hinter sich zu lassen, verrät er nicht. Die Fans können nur darauf hoffen, dass er noch für 14 weitere Jahre als Dr. Martin Gruber vor die Kamera tritt, bevor er von der Bildfläche verschwindet. Bis es so weit ist, können sich die Zuschauer erst einmal an den brandneuen Folgen von „Der Bergdoktor“ erfreuen. Die starten bereits am 29. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF.