„heute-show“ im ZDF: Jetzt herrscht Gewissheit

Die „heute-show“ im ZDF ist für viele Zuschauer längst unverzichtbare Abendunterhaltung. Nachrichtenmoderator Oliver Welke (59) ist seit mehr als 16 Jahren das Gesicht der Show und steht für flotte Sprüche und besonderen Humor.

Große Satire trifft auf geballte Unterhaltung: Das ist das Erfolgsrezept der beliebten ZDF-Sendung. Ob Grimme Preis, Bambi oder mehrfacher Gewinn des Deutschen Comedypreises: Die „heute-show“ zählt seit Jahren zu den erfolgreichen Formaten im deutschen Fernsehen.

Nun müssen sich die treuen Anhänger aber auf Veränderungen einstellen. Was erwartet sie?

„heute-show“ im ZDF: Gelungener Abschluss

Am Freitagabend (06. Juni 2025) wurde nun die Sommerpause eingeläutet. So verabschiedete sich das klassische ZDF-Format mit Oliver Welke in die gewohnt mehrmonatige Pause. Doch das nicht irgendwie, sondern mit einer sehr erfreulichen Nachricht.

Die letzte Folge überzeugte nämlich nochmal durch richtig beeindrucke Einschaltquoten. Zum ersten Mal seit Mitte März knackte die Reichweite wieder die magische Marke: Nach „DWDL“-Informationen sahen 4,03 Millionen Zuschauer im Schnitt zu, was einem Marktanteil von 23,7 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht.

Auch bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die ZDF-Sendung einen Bestwert: 0,9 Millionen Zuschauer sorgten für 24,4 Prozent Marktanteil – so wie noch zuletzt am 7. März! Alles in allem bedeutete es einen klaren Erfolg für den Sender und einen echten Grund zum Feiern.

Wer nun denkt, es gäbe bis Herbst eine komplette Satire-Flaute, kann aufatmen. Das ZDF hat für die kommende Zeit noch zwei „heute-show Spezial“ sowie ein „heute-shownal“ angekündigt. Am kommenden Freitagabend (13. Juni 2025) um 22.30 Uhr flimmert das erste „heute-show Spezial“ über die TV-Bildschirme. Damit bleibt das Format auch während der Sommerzeit präsent und kann den Zuschauern dabei eine gelungene Abendunterhaltung bieten.