ZDF macht es offiziell: Krimi-Fans sollten genau hinschauen

Drei Schwestern, ein Kunstwerk und ein düsteres Familiengeheimnis: Genau das gibt es bald in der modernen Neuauflage eines Manga-Kults aus den 1980-ern zu sehen. Mit der französischen Serie „Cat’s Eyes“ bringt das ZDF eine Realverfilmung auf die Bildschirme, die Fans von Anime und Krimis gleichermaßen ansprechen dürfte.

Die Ausstrahlung gibt es noch in diesem Sommer!

ZDF setzt auf Manga-Realverfilmung

Die französische Action-Krimiserie „Cat’s Eyes“, basierend auf einem Manga von Tsukasa Hōjō, feiert noch im Juli ihre Premiere beim ZDF. Ab dem 18. Juli steht die achtteilige Serie in der ZDF-Mediathek bereit. Eine lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 27. Juli bei ZDFneo, wo sonntags um 20.15 Uhr Doppelfolgen gezeigt werden.

„Cat’s Eyes“ adaptiert den Manga „Ein Supertrio“, der in den 1980er-Jahren auch als Anime-Serie bekannt wurde. Im Gegensatz zur animierten Version handelt es sich bei der neuen Umsetzung um eine Realverfilmung, die von TF1 produziert wurde. Das ZDF sicherte sich bereits 2024 die Rechte dafür und bringt die Serie nun in Zusammenarbeit mit ZDFneo ins deutsche Fernsehen.

ZDF lockt mit spannender Verbrecherjagd

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Chamade-Schwestern Tam, Sylvia und Alexia, gespielt von Camille Lou, Constance Labbé und Claire Romain. Nach Jahren treffen sie wieder aufeinander, um ein wertvolles Kunstwerk zu stehlen, das ihrem Vater gehörte. Das Trio hofft, durch den Diebstahl das Rätsel um dessen mysteriöses Verschwinden zu lösen.

Die Handlung spielt in Paris, wo die Schwestern das Werk in einer Ausstellung am Eiffelturm ins Visier nehmen. Doch der Polizeichef Quentin Chapuis, dargestellt von Mohamed Belkhir, macht ihnen das Leben schwer. Zwischen raffiniert geplanten Coups und polizeilichen Ermittlungen entfaltet sich ein Katz-und-Maus-Spiel.

