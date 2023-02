„Der Bergdoktor“-Abschied: Martin flüchtet zur Ex nach New York – „Der spinnt“

Kurz vor dem Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ wird es nochmal äußerst dramatisch. Die Fans sind gespannt: Kann da überhaupt noch ein Happy End folgen?

Bereits in den vergangenen Folgen spitzte sich das Verhältnis zwischen Bergdoktor Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) und seinem Bruder Hans immer weiter zu. Der Grund: Beide Männer hatten ein Verhältnis mit Hans‘ verstorbener Partnerin Sonja. Jetzt trieb der Streit den Arzt zu einer ganz bestimmten Entscheidung!

Bergdoktor-Star zieht den Schlussstrich

In der aktuellen Folge holte die Vergangenheit Martin offenbar besonders stark ein. Nicht nur seine damalige Affäre mit Sonja schwirrte dem Mediziner immer wieder im Kopf herum – auch seine Ex Franziska mit Söhnchen Johann meldete sich per Anruf aus New York.

Nachdem Martin bereits von seinem Bruder vom Gruberhof vertrieben wurde, scheint es ihm, als habe er ohnehin nichts mehr zu verlieren. Auch Tochter Lilly spricht bei einer zufälligen Begegnung im Krankenhaus kein Wort mehr mit ihm. Der Bergdoktor macht also kurzen Prozess: Er will Ellmau verlassen!

Martin flüchtet zu seinem Sohn

Bei einem vorerst letzten Versuch, nochmal mit Hans zu sprechen, kracht es zwischen den Brüdern gewaltig. „Du hast mir mein ganzes Leben genommen. […] Und jetzt haust du endlich ab“, wurde Martin von seinem jüngeren Bruder vorgeworfen. Dass dieser derartig ausrastet, kann selbst die Mutter der beiden, Lisbeth Gruber, nicht mit ansehen. „Der spinnt“, stammelte die Hausherrin mit Tränen in den Augen.

Doch für Martin war dieses Gespräch offenbar ausschlaggebend. Mit quietschenden Reifen ist er vom Gruberhof gerast, um weiter unten im Tal eine Rast einzulegen und seine Ex Franziska zu kontaktieren. Das Gästezimmer sei nämlich überflüssig: „Ich werde mir ein kleines Apartment nehmen, Franziska. Kann sein, dass ich länger bleibe. Sehr viel länger!“

Bergdoktor-Staffelfinale mit Spannung erwartet

Die Praxis ließ Martin ebenfalls schließen – bedeutet das etwa das endgültige Ende des Bergdoktors? Für diese Antwort müssen sich die Fans wohl noch etwas gedulden. Erst am 23. Februar flimmert das Staffelfinale über die TV-Bildschirme.