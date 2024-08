„Der Bergdoktor“: Hans Sigl gibt erste Details zur 18. Staffel

Der Donnerstagabend ist bei vielen ZDF-Zuschauern fest für Martin Gruber und seine Familie in Elmau reserviert. Wenn „Der Bergdoktor“ seine Türen öffnet, sitzen Millionen Menschen vor der den Bildschirmen und freuen sich auf spannende Geschichten rund um Schauspieler Hans Sigl.

Seit 2008 wird „Der Bergdoktor“ produziert und begeistert ein Millionenpublikum. Aktuell wird bereits die 18. Staffel (!) gedreht. Doch worauf dürfen sich die Fans freuen? Hans Sigl gibt nun einen exklusiven Einblick in die neuen Folgen.

„Der Bergdoktor“: Hans Sigl in der Rolle seines Lebens

Die beliebte ZDF-Sendung hat mittlerweile Kult-Status erreicht. Seit der ersten Stunde mit dabei: Schauspieler Hans Sigl. In „Der Bergdoktor“ spielt er die Hauptrolle des Dr. Martin Gruber und hat schon so einigen Menschen in Not weitergeholfen. Mittlerweile spielt er in der 18. Staffel mit.

Doch wie steht es nun um die neuen Folgen der beliebten ZDF-Show. In der BR-„Abendschau“ gibt Hans Sigl nun ein Update für alle „Bergdoktor“-Fans. „Wir drehen seit April die 18. Staffel, haben gerade Sommerpause. Vier Filme sind schon im Kasten, die nächsten vier Filme machen wir ab dem 2. September bis Anfang Dezember. Und im Januar geht’s dann wieder los“, verrät Hans Sigl. Und das ist noch nicht alles.

„Der Bergdoktor“: Hans Sigl wird deutlich

Die Fans haben nun einen groben, zeitlichen Fahrplan bekommen. So weit, so gut. In der BR-„Abendschau“ wird Schauspieler Hans Sigl jedoch noch etwas konkreter: „Was dürfen die Zuschauer erwarten? Crime, Love und große Spannung am Gruberhof und in der Praxis.“

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.