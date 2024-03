„Der Bergdoktor“ schockt im Staffelfinale mit diesem skurrilen Fall

Dr. Martin Gruber, der charismatische „Bergdoktor“ aus der gleichnamigen ZDF-Serie, hat bereits unzählige medizinische Rätsel gelöst. Doch die neueste Episode der 17. Staffel präsentiert ein Phänomen, das selbst erfahrene Serienfans zum Staunen bringt: Zwillinge mit zwei verschiedenen Vätern.

„Der Bergdoktor“: Diesen Fall gab es wirklich

Karla und Markus Jenner, das fröhliche Elternpaar der Zwillinge, erleben in der Serie eine emotionale Berg- und Talfahrt, als Dr. Gruber ihnen mitteilt, dass die DNA-Analyse der Neugeborenen nur bei einem der Kinder eine Übereinstimmung mit Markus zeigt. In der Perinatalmedizin wird dies als Superfekundation bezeichnet. „Dieser Begriff beschreibt den Umstand bei einer zweieiigen Zwillingsschwangerschaft, dass es zwei Väter geben kann“, erläutert Gruber.

+++ „Der Bergdoktor“: TV-Star kehrt zurück – „Das wird eine großartige Geschichte“ +++

Dies könne passieren, „wenn die Mutter innerhalb von 36 Stunden mit zwei verschiedenen Männern intim war.“ Die Superfekundation, im Volksmund auch als Überschwängerung bezeichnet, mag zwar wie ein Drehbuch aus einer Seifenoper klingen, aber dieses medizinische Kuriosum hat eine reale Grundlage: Die Amerikanerin Dee Michelle soll innerhalb einer Woche zweimal schwanger geworden sein – und zwar vom selben Mann.

So entstand die Idee des Falls

Wie kommt ein derart seltenes Phänomen, das in einer französischen Studie aus dem Jahr 2008 mit weniger als 10 dokumentierten Fällen weltweit belegt ist, in die Storyline des „Bergdoktors“? Demnach stammt die Idee von einer externen Autorin: „Wir sahen darin eine sehr spannende und emotional tiefgreifende Grundkonstellation, sodass wir dieser Autorin die Rechte an der Idee abgekauft und das Ganze in die Bergdoktor-Welt übertragen haben“, so eine Sprecherin der Produktionsfirma „neue deutsche Filmgesellschaft“

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte um die Familie Jenner weiterentwickelt und welche emotionalen Wendungen das Staffelfinale bereithält.