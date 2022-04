Beatrice Egli macht es öffentlich – „Bin unendlich aufgeregt“

Freudige Nachrichten für Beatrice Egli. Der April ist ein wahrer Highlight-Monat für die Schlagersängerin. Denn in wenigen Tagen ist es so weit: Beatrice Egli wird ihre erste auf sie zugeschnittene Show moderieren.

Auf Instagram verrät die 33-Jährige nun ein paar Infos dazu.

Beatrice Egli verrät es: „Bin unendlich aufgeregt“

Bereits 2021 hat Beatrice Egli die beiden SWR-Sendungen „SWR Schlager – Die Show“ moderieren dürfen, jetzt steht eine neue noch größere Herausforderung für sie an. Der Sender hat nun die „Beatrice Egli Show“ auf die gebürtige Schweizerin zugeschnitten. „Ich bin so unendlich aufgeregt, das glaubt ihr gar nicht!“, schreibt die Sängerin bei Instagram. Am Dienstag fand dafür bereits die Aufzeichnung in Berlin statt. Beatrice: „Ich freue mich riesig auf diese Sendung, meine grandiosen Gäste und ganz ganz viel Musik!“

Als Gäste sind bereits folgende Künstler angekündigt worden:

Kerstin Ott

Ireen Sheer

Semino Rossi

Francine Jordi

Ross Antony

Anna-Carina Woitschack

Stefan Mross

Art Garfunkel Jr.

Eric Philippi

Tim Peters, Seven

Ausgestrahlt wird „Die Beatrice Egli Show“ am 23. April um 20.15 Uhr im SWR und MDR Fernsehen. Und ihren Fans stehen neben den hochkarätigen Gästen offenbar einige Highlights bevor. Sie erklärt weiter: „Wir sind mitten in den Proben und ich kann euch verraten: „Es bleibt wie immer bis zur letzten Minute spannend und es wartet die eine oder andere Überraschung auf euch!“

