Beatrice Egli lässt tief blicken – BH-Blitzer lässt Fans ausrasten: „Wow, bist du heiß!“

Kaum eine Schlagersängerin experimentiert so gerne mit Bühnenoutfits wie Beatrice Egli. Schlichte Farben und langweilige Schnitte kommen für die Schweizerin gar nicht erst in Frage. Für die DSDS-Gewinnerin von 2013 muss es am besten farbenfreudig sein und glitzern. Nicht ohne Grund trägt ihr Best-of-Album den Titel „Bunt“.

Bei Instagram zeigt sich Beatrice Egli nun von einer ganz anderen Seite. Deutlich weniger farbenfroh, dafür so offenherzig wie noch nie. Auf dem Foto, das die 34-Jährige mit ihren 487.000 Followern teilt, gewährt die Sängerin intime Einblicke.

Beatrice Egli in Spitzen-Dessous – Fans sind völlig aus dem Häuschen

Zugegeben, bei diesem Outfit könnte man glatt davon ausgehen, dass es kurz vor Beatrice Eglis Hochzeit entstanden ist. In einem All-White-Look und mit durchdringendem Blick posiert die Musikerin selbstbewusst vor der Kamera. Offiziell ist die Schlagersängerin allerdings noch immer Single. Auch wenn man das bei Auftritten wie beim „großen Schlagerabschied“ mit Florian Silbereisen nur schwer glauben kann (Mehr dazu hier).

Im Netz verdreht Beatrice Egli nun gleich mehreren Männern die Köpfe. Ihr weißer Einteiler hat einen äußerst tiefen Ausschnitt, der bis zu ihrem Bauchnabel reicht. Dazwischen blitzt sogar ein weißer Spitzen-BH hervor. Ganz schön sexy!

Für das aufreizende Foto kassiert Beatrice Egli mehrere Tausend Herzen und Likes. In den Kommentaren verleihen die Fans ihrer Begeisterung Ausdruck. „Bei dem Foto werden ja sämtliche Fans verrückt“, schreibt beispielsweise ein Nutzer unter das Bild. Ein anderer staunt: „Wow, bist du heiß!“ Der ein oder andere Follower gibt sogar zu, dass bei diesem Anblick der Blick unweigerlich zu Beatrices Dekolleté wandert.

Für welches Projekt das sexy Foto entstanden ist, verrät die Sängerin nicht. Kurz darauf kündigt Beatrice Egli jedoch ihren „Neuanfang“ mit einer gleichnamigen Single an. Es ist also durchaus denkbar, dass die Schweizerin bereits an einem neuen Album arbeitet.