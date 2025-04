„Beatrice Egli Show“: Knaller! ER tut es wieder

Das Fernsehprogramm am Samstagabend (19. April 2025) zur Primetime in der ARD dürfte viele Musikfans freuen. Beatrice Egli (36) kehrt mit einer neuen Ausgabe ihrer beliebten Show „Die Beatrice Egli Show“ zurück und lädt dafür wieder viele Stars ein.

Musikalisch wird nicht gespart: Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, Sarah Engels, Julio Iglesias Jr. – und die Liste geht noch sehr lang weiter.

Doch ein Name sticht besonders heraus: Ein bekannter ProSieben-Moderator wagt sich nach 25 Jahren zum ersten Mal wieder auf die große Musikbühne. Auf Instagram sorgt er nun mit einer verheißungsvollen Nachricht für Aufsehen.

„Beatrice Egli Show“: Daniel Aminati ist zurück

Viele Menschen kennen ihn als Moderator des Pro Sieben-Nachrichtenformats „taff“ sowie als ehrgeizigen Fitnesstrainer. Doch das ist längst nicht alles! Das Herz von Daniel Aminati schlägt ebenfalls für die Musik.

In den 1990er-Jahren war er Leadsänger der deutschen Boygroup „Bed&Breakfast“. Die Hamburger Band verkaufte weltweit über 1 Million Tonträger und landete mit Hits wie „You made me believe in magic“ oder „Stay together“ – bekannt als Titelmusik der Sat.1-Soap „Die Wagenfelds“ – Chart-Erfolge. Im Jahr 1999 verkündete „Bed&Breakfast“ ihr Aus.

Lange Zeit kehrte Daniel Aminati der Musikbranche den Rücken. Doch ausgerechnet am Valentinstag 2025 meldete er sich mit dem emotionalen Song „Steh auf“ zurück. Der Schlagerhit hat für den 51-Jährigen eine tiefe Bedeutung.

Ist er genauso routiniert wie damals?

So sorgte die Musik während der schweren Zeit der Krebserkrankung seiner geliebten Ehefrau Patrice Aminati für Lichtblicke und Erleichterung in einer dunklen Phase. Außerdem hat „Steh auf“ eine besondere Botschaft für alle Menschen, die eine schwere Zeit erleben. Er widmet ihn Patrice und er steht sinnbildlich für das Nichtaufgeben.

Auf Instagram verkündet Daniel Aminati nun mit einem Auftrittsbild bei der „Beatrice Egli Show“: „Die letzte große Musikbühne ist schon über 25 Jahre her (Wer erinnert sich noch daran? Back in the 90‘s). Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Abend gemeinsam mit Patrice wieder auf einer Musik-TV-Bühne meine aktuelle Single performen darf.

Aktueller Instagram-Post von Daniel Aminati: Nach über 25 Jahren feiert er sein Comeback auf der großen Musikbühne.

Zudem adelt er Beatrice Egli mit den emotionalen Worten: „Großes Kompliment an Beatrice Egli. Wenn ich dir das als „alter Hase“ sagen darf. Klasse moderiert. Chapeau!“

Am Samstagabend (19. April 2025) werden viele ARD-Zuschauer zur Primetime gespannt Daniel Aminatis Comeback verfolgen. Doch das werden bei weitem nicht die einzigen Überraschungen und Musikhighlights sein!