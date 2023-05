„Bauer sucht Frau“: Farmer geht bei Inka Bause in die Flirt-Offensive – Moderatorin hat plötzlich ein Date

Insgesamt 15 Bauern und Bäuerinnen suchen in der RTL-Show ihre große Liebe. Zum 19. Mal spielt Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“ Amor, dabei könnte die Moderatorin selbst auch Kandidatin sein.

Während die 53-Jährige bei „Bauer sucht Frau“ schon viele Singles miteinander verkuppelt hat, will es privat nicht so gut klappen. Offiziell ist die Moderatorin seit über zehn Jahren solo. Warum sollte sich also nicht auch Inka Bause einmal verlieben? Einer der Bauern hat es der Strahlefrau auf jeden Fall schon in der ersten Folge angetan.

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause völlig verzaubert

In diesem Jahr ist die Vielfalt an Persönlichkeiten so groß wie nie. Zu den drei Frauen kommen zwölf Männer, die zwischen 23 und 69 Jahren alt sind. Am Pfingstmontag (29. Mai, 19.05 Uhr) werden alle beziehungswilligen Singles auf RTL vorgestellt und nach der Ausstrahlung fällt der Startschuss für die Bewerbungen.

Bei einem Bauern könnten die Anwärterinnen jedoch unerwartete Konkurrenz bekommen. Denn Inka Bause schwärmt nach dem Besuch bei Dietrich-Max-Helmut regelrecht von dem kecken Hobbypferdebauer. „Der Bauer ist mir natürlich runtergegangen wie Öl. Ich wurde begrüßt mit ‚Na hallo, junge Frau‘. Das ist natürlich sehr schön für mich, wenn ich auch mal nicht die Älteste auf dem Hof bin“, berichtet die 53-jährige Inka Bause in einem Vorspann auf Instagram und strahlt in die Kamera. Der Landwirt ist mit seinen 69 Jahren der Älteste im Bunde, doch das Flirten hat er offensichtlich nicht verlernt.

Seit drei Jahren geht der Bauer aus dem Elbe-Elsterkreis (Brandenburg) alleine durchs Leben, doch das soll sich am besten so schnell wie möglich ändern. Seine Partnerin sollte aufgeschlossen sein, keine Angst vor Pferden haben und sein tierisches Hobby mit ihm teilen.

Außerdem hat der Hobbybauer ein großes Hobby: Tanzen. Um genau zu sein liebt der 69-Jährige Rock’n’Roll. Und nun geht Inka Bause plötzlich in die Flirt-Offensive. „Also Max, dann haben wir auf dem Scheunenfest ein Date. Wir tanzen zusammen. Aber natürlich nur den ersten Tanz und die restlichen Tänze mit deinen auserwählten Frauen“, ergänzt die blonde Frohnatur im letzten Moment.

Wer genauso wie Inka Bause dem Charme von Dietrich-Max-Helmut erlegen ist, kann sich nun bei RTL für „Bauer sucht Frau“ bewerben und den Landwirt kennenlernen.