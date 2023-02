„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer halbnackt – DAS lässt wenig Raum für Fantasie

Diese Frau hat sich den James-Bond-Klassiker „Stirb an einem anderen Tag“ wohl mehr als nur einmal angeschaut. Wie einst Halle Berry in dem legendären orangefarbenen Badeanzug, schreitet nun auch „Bauer sucht Frau“-Schönheit Antonia Hemmer aus den Fluten.

Der Bikini ist zwar nicht orange, sondern schwarz, und am Strand wartete vermutlich auch nicht James Bond mit einem Martini auf die einstige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin. Der Spirit ist aber doch derselbe.

„Bauer sucht Frau“-Star spielt James Bond nach

Nur, dass Antonias Bikini noch weniger Raum für Fantasie lässt, als es vor zwanzig Jahren der von Halle Berry tat. Die Brüste nur dürftig bedeckt und über dem Dekolleté nur knapp ausgeschnitten, macht das winzige Stück Stoff die Fans des einstigen Nacktmodells verrückt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Hoffentlich ärgert der Bauer sich“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren zu Antonia Hemmers Instagram-Posting. Ein anderer Fan ergänzt: „Hemmer ist der Hammer. Da tobt das Meer.“ Während ein Dritter jubelt: „Wow, du siehst traumhaft schön aus. Und echt sexy.“

Natürlich darf aber auch noch eine weitere Spitze gegen Antonias Ex, Landwirt Patrick Romer nicht fehlen. „Versteh einer Patrick, der so ein Schnittchen verlässt. So eine hübsche Frau“, stichelt ein Fan und spielt damit auf die Trennung des einstigen „Bauer sucht Frau“-Traumpaares an.

Mehr Nachrichten:

Die hatten Patrick und Antonia im vergangenen November, kurz nach der gemeinsamen Teilnahme in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt gegeben. Patrick hatte Antonia in der Realityshow immer wieder niedergemacht und sich ihr gegenüber extrem mies verhalten. „Er hat natürlich Sätze gesagt, die kann man nicht schneiden und die waren verletzend“, sollte Antonia später in einem Podcast über die Zeit im Haus sagen. Doch auch sich selbst macht sie im Nachhinein Vorwürfe. „Ich hab mich leider doch zu wenig verteidigt“, so die 22-Jährige.