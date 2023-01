„Bauer sucht Frau“: Schockmoment auf dem Hof! Nach Unfall muss SIE sofort ins Krankenhaus

Sie gelten als das Traumpaar der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel: Landwirt Jörg hat in seiner Patricia die große Liebe gefunden. Nachdem sie sich in der Sendung lieben gelernt haben, sind sie auch danach super glücklich und verliebt. Die 40-Jährige hilft ihrem Schatz sogar bei den Arbeiten auf dem Hof. Doch das soll ihr jetzt zum Verhängnis werden.

Das „Bauer sucht Frau“-Paar musste in der Vergangenheit allerdings einige Hürden überwinden. Während Jörg seinen Hof im Landkreis Vogelsberg in Hessen hat, lebt Patricia in Duisburg. Ein Umzug steht nicht in Aussicht, da sie ihre Stelle im öffentlichen Dienst nicht ohne weiteres aufgeben kann. Ist das vielleicht besser so?

„Bauer sucht Frau“-Star Patricia hat Unfall auf dem Hof

Als sie mal wieder zu Besuch auf dem Hof ihres Liebsten ist, kommt es zu einem schrecklichen Unfall. Sie war gerade dabei Jörg bei der Arbeit zu unterstützen als sie sich den Unterarm bricht. Das teilt sie ihren Fans jetzt auf Instagram und zeigt sich mit blauem Gips.

Patricia schreibt unter dem Beitrag: „Als „Stadtmädchen“ erkennt man nicht die Gefahren auf dem Land. Unterarm durch circa 50 Kilo Eisenzaun gebrochen.“ Autsch! Sofort geht die 40-Jährige ins Krankenhaus und lässt den Bruch behandeln. Sie wird wohl auf weiteres als helfende Hand ausfallen.

„Bauer sucht Frau“: Fans bangen um Patricia

Die Fans sind in großer Sorge um die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin. Auf dem gemeinsamen Instagramaccount von Jörg und Patricia bekommen sie neben Besserungswünschen auch liebe Worte. Hier ein Auszug aus den Kommentaren:

„Das etwas Landleben wird oft unterschätzt. Schätzelein, auch hier unsere besten Genesungswünsche. Leider leben wir nicht auf Hogwarts dann würdest du den Knochentrunk bekommen.“

„Gute Besserung und hoffentlich sind die Schmerzen bald erträglich.“

„Hallo Patricia wir wünschen dir gute Besserung auf dass der Arm bald wieder gesund ist und du ihn bewegen kannst.“

