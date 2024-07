Inka Bause macht es offiziell – „Bauer sucht Frau“-Fans schauen ganz genau hin

Sie ist aus der Sendung „Bauer sucht Frau“ eigentlich kaum noch wegzudenken: Inka Bause moderiert die beliebte-Kuppelshow bereits seit Staffel 1. Jetzt machte die 55-Jährige eine ganz besondere Ankündigung. „Bauer sucht Frau“-Fans schauen da ganz genau hin…

Als Gesicht von „Bauer sucht Frau“ hat es sich Inka Bause zur Aufgabe gemacht einsame Landwirte mit ausgewählten Herzensdamen zu verkuppeln. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Doch Inka Bause arbeitet nicht nur als RTL-Moderatorin. Sie singt auch.

Inka Bause gibt es auf ihrem Instagram-Account selbst bekannt

Und zum „Bauer sucht Frau“-Jubiläum gibt es einen eigenen Song! Das gab Inka Bause selbst auf ihrem Instagram-Account (rund 81.900 Follower) bekannt.

„Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre ‚Bauer sucht Frau‘. Was für ein Jubiläum! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Dieses Jahr starten wir schon Ende September. Natürlich habe ich auch ein Geschenk an alle“, verkündet die Blondine stolz.

Inka Bause hat eine wichtige Bitte

Und dann hat sie gleich auch noch eine ganz besondere Aufforderung: „Zum ersten Mal singe ich ein Lied, das ich nur für dieses Format produziert habe. Aber was wäre das alles ohne Euch – meine Bauern und Bäuerinnen und Eure Liebsten? Darum sollt Ihr unbedingt bei dem Video zum Song dabei sein. Habt Ihr Lust?“

Wer in dem Video mit dabei sein möchte, schickt Fotos von sich an Inka Bause per Instagram-Direktnachricht oder per Mail an management@inka-bause.de. „Damit gebt ihr natürlich Euer Einverständnis, dass ich die Fotos im Video verwenden darf. Ich würde mich sehr freuen. So sind wir dann alle Teil von ‚Herz im Stroh‘, so wie wir es auch von „Bauer sucht Frau“ sind.“ Man darf gespannt sein, wie das Video letztendlich aussehen wird.