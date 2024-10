„Bauer sucht Frau“: Kandidat muss Hoffest abbrechen – „War wirklich schlimm“

Es sollte ein großer Tag werden für „Bauer sucht Frau“-Kandidat Heiner und seine drei auserwählten Damen. In der 20. Staffel der RTL-Kuppelshow sollen sich die vier in der zweiten Folge am Montag (7. Oktober), der Fortsetzung des großen Hoffests, endlich kennen lernen.

Doch Heiner muss passen und das Hoffest von einem auf den anderen Moment verlassen. „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause muss Heiners Damen die traurige Nachricht überbringen.

Bauer sucht Frau: Notarzt-Einsatz auf Hoffest!

Mit 70 Jahren möchte Bauer Heiner es nach 22 Jahren Single-Dasein mit Hilfe von „Bauer sucht Frau“ noch einmal wissen. Der Reitlehrer aus der Oberpfalz hat mit Petra, Ulrike und Heike gleich drei Frauen auf das große Hoffest eingeladen. Vor Ort gibt es allerdings eine Enttäuschung für die Single-Damen: Heiner selbst ist gar nicht da!

Die Gesundheit machte dem 70-Jährigen einen Strich durch die Rechnung, er musste abseits der Kameras vom Notarzt behandelt werden. Inka Bause erklärt den wartenden Frauen die Situation: „Was für ein Scheunenfest für euch. Ihr habt das ja mitbekommen, dem Heiner gings auf einmal nicht gut. Ich mein, das kommt öfter vor, bevor die Männer die Frauen kennen lernen, der Puls geht hoch.“

Bei Heiner war die Situation allerdings anders, wie die RTL-Moderatorin ausführt: „Bei Heiner wars dann wirklich so schlimm, da wollten wir dann doch vorsichtshalber, dass da nochmal ein richtiger Arzt drauf guckt.“

+++ „Bauer sucht Frau“: Inka Bause enthüllt Playboy-Anfrage – „Sechsstellige Summe“ +++

Bauer sucht Frau: Überraschende Wende!

Petra, Ulrike und Heike haben natürlich Verständnis für Heiners Lage, üben sich in Geduld. Und werden belohnt! Nach einer Weile kommt Inka Bause wieder und verkündet die gute Nachricht. „Ich hab Nachrichten bekommen, dass es dem Heiner den Umständen entsprechend besser geht. Der Heiner möchte unbedingt noch herkommen, weil er ist so neugierig auf euch und er möchte euch so gerne sehen. Es reicht auf jeden Fall für schöne Gespräche und sich ein bisschen näher kennen lernen“, so die Ansage der Moderatorin.

Mehr Aktuelles zum Thema:

„Ich hätte nicht damit gerechnet, dass heute nochmal so eine Nachricht kommt. Das lässt mein Herz schneller pochen“, freut sich Heike. Die Euphorie hält allerdings nicht allzu lange – nach einem ersten Kennenlernen entscheidet sich der genesene Heiner für Konkurrentin Ulrike. Die besitzt genauso wie der „Bauer sucht Frau“-Kandidat Pferde und war ihm darüber hinaus sowieso schon „direkt aufgefallen“.