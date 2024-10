Premiere bei „Bauer sucht Frau“! „Spannendstes, erstes Mal in dieser Staffel“

Bei RTL wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Seit Montag (30. September) läuft die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“. Und die hat es in sich – Inka Bause feiert nämlich 20. Geburtstag mit dem beliebten Kuppel-Format. Und dafür haben sich die Verantwortlichen einige Überraschungen ausgedacht.

Zum Start der Jubiläumsstaffel sehen die Zuschauer, wie die Kandidaten beim Scheunenfest das erste Mal aufeinandertreffen. Auch in diesem Jahr sind wieder viele verschiedene Landwirte mit von der Partie. Vom Milchbauer über zahlreiche Geflügelhalter bis hin zu einer Pferdewirtin ist alles mit dabei.

Doch ein „Bauer sucht Frau“-Kandidat sorgt beim Scheunenfest besonders für Aufsehen. Marvin aus dem Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen unterscheidet sich von den anderen Bauern. Er hat nämlich, anders wie die anderen, ganz schön exotische Tiere bei sich zu Hause.

„Bauer sucht Frau“: DAS gab es noch nie

Auf Instagram macht die frohe Botschaft nun die Runde. „20 Jahre „Bauer sucht Frau“ voller Momente, an die wir uns gern noch zurückerinnern. Deswegen posten wir ab jetzt jeden Freitag ein Highlight aus den letzten Jahren. Heute natürlich angefangen mit dem wohl spannendsten ersten Mal in dieser Staffel: Unserem ersten Kamelhalter“, heißt es in dem Beitrag, wo auch ein Foto des 31-jährigen Kamelfarmbesitzers zu sehen ist.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es dann auch in der Mediathek bei RTL+.