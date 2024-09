Karriere-Aus bei „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause? Moderatorin lässt tief blicken

Inka Bause (55) und „Bauer sucht Frau“ bilden ein unschlagbares Duo und gehören zusammen wie Topf auf Deckel. Umso überraschender ist es, dass die beliebte RTL-Moderatorin nun mit einem ehrlichen Geständnis aufhorchen lässt.

Inka hat sich in ihrem Kalender ein besonderes Datum markiert – ihren 60. Geburtstag. Ob das auch das Ende ihrer Zeit bei der Kuppel-Show bedeuten könnte?

„Bauer sucht Frau“ bald ohne Inka Bause?

In einem Interview mit „Gala“ gibt die Moderatorin nun Einblicke in ihre Zukunftspläne. „Am 1. Januar 2028, das ist das Jahr, in dem ich 60 werde […] und da steht: Aufhören”, fällt sie direkt mit der Tür ins Haus. Doch kein Grund zur Panik! Denn dieser Eintrag bedeutet nicht zwingend das Ende ihrer TV-Karriere. Vielmehr sieht Inka Bause das Datum als eine Gelegenheit, innezuhalten und zu reflektieren, warum sie sich damals entschieden hat, diesen Meilenstein in ihrem Kalender zu markieren.

„Da steht nicht aufhören, weil ich am 1. Januar aufhören will. […] Ich möchte reflektieren in fünf, sechs Jahren: Warum habe ich das da rein geschrieben? Um mich selber zu hinterfragen.“ Eins ist klar: Ihre Rolle als Moderatorin und Verkupplerin in „Bauer sucht Frau“ liegt ihr besonders am Herzen. Und obwohl der Termin für ihre Selbstreflexion noch in weiter Ferne liegt, freuen sich ihre Fans schon jetzt darauf, sie ab dem 30. September wieder in der neuen Staffel der beliebten Show zu sehen.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr. Vorab sind sie bereits auf RTL+ verfügbar.