„Bauer sucht Frau“: Notarzteinsatz! Inka Bause in Sorge – „Musste Rettungswagen stürmen“

Schock in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“! Am 30. September wollen wieder liebeshungrige Bauern ihr Glück im TV versuchen und die Partnerin fürs Leben finden.

Doch drei Frauen, die sich in der 20. Staffel für ein Kennenlernen mit Bauer Heiner beworben haben und zum Scheunenfest erscheinen, werden bitter enttäuscht. Bei ihrem auserwählten Pferdewirt gab es kurz zuvor einen Notarzteinsatz.

Was war nur passiert?

„Bauer sucht Frau“: Notarzteinsatz!

Laut RTL ging es dem TV-Bauern gar nicht gut und er wurde ins Krankenhaus gebracht. TV-Kupplerin Inka Bause klärt auf:

„Heiner ist einer unserer älteren Bauern in dieser Staffel. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Er war sicher auch schon an den Tagen vor dem Scheunenfest einfach wahnsinnig aufgeregt. Der Puls wird dann immer schneller und manche Bauern kommen bereits leicht erschöpft hier an. Vor Ort treffen sie dann auch noch auf ganz viele Kameras, auf ein großes Team, auf die Frauen und auch noch auf mich“, weiß Inka Bause. „Da musste ich nochmal den Rettungswagen stürmen, um Heiner das Händchen zu halten. Er kam dann in die Klinik und wurde untersucht, um schlimmere Sachen auszuschließen.“

Bauer sucht Frau: Reitlehrer Heiner aus Bayern Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Für Heiners Anwärterinnen Petra (64, Rentnerin), Heike (58, Hotelfachfrau) und Ulrike (63, Erzieherin) dauert es also noch ein bisschen länger, bis sie den Pferdewirt endlich zu Gesicht bekommen. „Der Heiner ist dann ins Krankenhaus gekommen. Ich bin total gespannt, ob er zurückkommt und wir ihn endlich kennenlernen“, fragt sich Ulrike in der Sendung.

Für ihre Konkurrentin Heike ist die Meldung mit dem Krankenhaus erst mal ein Schlag: „Das war natürlich heute erst Mal ein Schock und auch eine Enttäuschung. Ich würde mir wünschen, dass wir mit ihm heute noch ein tolles Gespräch haben.“

Nun heißt es also erst mal abwarten und hoffen, dass „Bauer sucht Frau“-Landwirt Heiner wirklich wieder ein Teil des Formats wird.

Die 20. Staffel von „Bauer sucht Frau“ startet am 30. September um 20.15 Uhr bei RTL und vorab bei RTL+.