Nach „Bauer sucht Frau“ hagelt es unschöne Nachrichten für Inka Bause

Sie ist die ungeschlagene Kuppel-Königin: Seit 2005 sucht Inka Bause den passenden Partner oder die passendere Partnerin für einsame Landwirte. So auch in diesem Jahr.

Seit dem 10. Juni 2025 läuft „Bauer sucht Frau International“ mit Moderatorin Inka Bause wieder bei RTL. Die Quoten schwanken weiterhin zwischen ordentlichen und arg mäßigen Ergebnissen, berichtet das Portal „Quotenmeter“. Letzte Woche sicherte die Sendung mit 0,36 Millionen jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen Marktanteil von 10,7 Prozent – immerhin noch zweistellig.

Inka Bause und „Bauer sucht Frau“ nur mittelmäßig

Auch diese Woche verharrte das Format auf ähnlichem Niveau. 0,42 Millionen junge Zuschauer erreichten am Montag (7. Juli 2025) einen Marktanteil von nur noch 10,1 Prozent. Inka Bause und ihre Singles konnten jedoch auf das ältere Publikum zählen: Mit 2,74 Millionen Zuschauern erzielte RTL 12,3 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe.

In der Late-Prime um 22.15 Uhr sank das Interesse deutlich. „RTL Direkt“ erreichte nur 0,24 Millionen junge und 1,70 Millionen ältere Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei schwachen 6,5 Prozent in der Zielgruppe und soliden 9,2 Prozent bei den Älteren.

Später am Abend schlug sich Inka Bauses Kollege, „Ralf, der Bauernreporter“ noch schlechter, so „Quotenmeter“. Nur 0,13 Millionen junge Zuschauer führten zu katastrophalen 4,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten noch 1,29 Millionen Menschen ein, was zu mäßigen 8,7 Prozent Marktanteil führte.

