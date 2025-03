Inka Bause: Fans dürfen es endlich erfahren

Sie ist das Gesicht des RTL-Kult-Formats „Bauer sucht Frau„: Moderatorin Inka Bause. Bereits seit 2005 erobert sie dort Staffel für Staffel die Herzen der Zuschauer. Zeit für einen Tapetenwechsel – auch wenn Inka Bause noch lange nicht ans Aufhören denkt, erweckt nun ein weiteres Standbein erneut zum Leben: die Schlagermusik.

Bei einer Tätigkeit kann es Powerfrau Inka Bause nicht belassen: Neben ihrem Moderationsjob hat sie sich auch leidenschaftlich dem Schlager gewidmet – vor fünf Jahren legte sie dieses Projekt aber vorerst auf Eis. Nun feiert sie ihr Schlager-Comeback!

Inka Bause erweckt Schlagerkarriere wieder zum Leben

Für Inka Bause ist 2025 das Jahr der Jubiläen: Inzwischen steht sie bereits seit 40 Jahren auf der Bühne und moderiert schon seit 20 Jahren das RTL-Kult-Format „Bauer sucht Frau“. In einem Interview gegenüber „Bunte“ verrät sie, dass sie ihre Rückkehr gebührend feiern möchte – ein neues Studioalbum inklusive nachfolgender Tour darf da natürlich keinesfalls fehlen!

„Nach fünf Jahren Pause bin ich wieder als Schlagersängerin aktiv und will mit meiner Musik schöne Gefühle und Hoffnung schenken“, betont Inka Bause im Interview. Doch das war noch längst nicht alles – getreu dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“, hat sie sich einen weiteren Traum erfüllt, indem sie, neben der Musik und der Moderation, ein eigenes Musiklabel gegründet hat.

Inka Bause lässt sich nicht unterkriegen

Gegenüber der Bunten verrät sie diesbezüglich: „Es ist für mein Team stressig, weil wir alles selbst machen, aber es ist total befriedigend, denn unsere Arbeit trägt Früchte.“ Auch wenn dies ihre drei Herzensprojekte sind, läuft auch bei Inka Bause nicht immer alles glatt. Eines hat in solchen Krisenzeiten für das Multitalent dann höchste Priorität: Ihr ist es super wichtig, sich ihre positive Art zu bewahren und sich ihre gute Laune niemals vermiesen zu lassen – komme was wolle!

„Ich konzentriere mich auf die guten Dinge im Leben. In meinem Song ‚Gute Laune‘ singe ich: ‚Mein Glas ist immer voll‘ und das ist für mich eine Lebensmaxime“, betont Bause im Interview. Für die „Bause-Fans“ steht also ein Jahr voller Überraschungen vor der Tür!

Eine Überraschung jagt die nächste – bereits am 11. April veröffentlicht die Sängerin mit „Inka“ ihr erstes Album seit fünf Jahren. Im Herbst folgt dann mit „Inka Bause – 40 Jahre Musik – die Tour zum Jubiläum“ die große Tournee der gebürtigen Leipzigerin. In der Zeit vom 22. Oktober bis zum 22. November spielt sie nach dem Auftakt in Halle an der Saale unter anderem in Potsdam, Rostock, Erfurt, Magdeburg und Leipzig. Der krönende Tour-Abschluss findet schließlich in Chemnitz statt.