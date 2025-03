Inka Bause lässt die Bombe platzen – „Countdown läuft“

Sie ist das Gesicht des RTL-Kult-Formats „Bauer sucht Frau„: Moderatorin Inka Bause. Bereits seit 2005 erobert sie dort Staffel für Staffel die Herzen der Zuschauer. Zeit für einen Tapetenwechsel – auch wenn Inka Bause noch lange nicht ans Aufhören denkt, hat sie sich inzwischen ein weiteres Standbein aufgebaut: die Schlagermusik.

In den sozialen Medien wird die Realität häufig verzerrt. Darüber weiß auch die Moderatorin bestens Bescheid und spielt in einem Instagram-Beitrag nun genau mit diesem Klischee. „So entspannt kann ein Videodreh sein, aber das ist alles nur fake [vorgetäuscht]“, erklärt die Moderatorin, während sie grinsend in einem Liegestuhl sitzt.

Inka Bause unterwegs in neuen Gefilden

Damit spielt sie natürlich auf die Dreharbeiten zum Musikvideo zu ihrer bald erscheinenden Single „Gute Laune“ an. Weiter führt sie fort: „Ihr müsst euch das Video angucken. Es war so anstrengend, aber jetzt erhole ich mich gerade. […] Ich hoffe euch vergeht die [gute Laune] nicht, wenn ihr meine Single hört. Ich glaube, danach habt ihr gute Laune!“

Die freudige Nachricht verkündet die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin auch auf ihrem Instagram-Account. Unter ein kurzes Ankündigungsvideo schreibt sie: „Ihr Lieben, der Countdown läuft – am 14. März erscheint meine neue Single „Gute Laune“ zum Jubiläums-Album INKA, welches dann Anfang April erscheint. Ich bin aufgeregt und freue mich riesig drauf.“

Inka Bause begeistert ihre Fans

Die Fans sind darüber hellauf begeistert, wie sich anhand der Instagram-Kommentare zeigt:

„Freue mich schon darauf!“

„Liebe Inka, wir freuen uns bereits sehr darauf. Bunt und etwas schrill ist übrigens in diesen Zeiten voller grauer Wolken genau das Richtige.“

„Wir freuen uns auch sehr auf die Single, das Album und die Tour!“

„Mega! Ich freue mich sehr.“

„Wünsche dir viel Erfolg mit der Single. Habe ihn schon gehört. Ist mal was anderes.“

Durch diese gekonnte Inszenierung ihrer Single lässt sie die Vorfreude bei ihren Fans noch einmal weiter steigen. Aber das Warten hat ja schon bald ein Ende und Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude!