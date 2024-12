Inka Bause besucht Krankenhaus – der Grund ist rührend

Inka Bause kennt man als das sympathische Gesicht der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau.“ Dort bringt sie seit Jahren Landwirte und ihre Herzensmenschen zusammen und sorgt regelmäßig für große Gefühle. Doch diesmal berührt die Moderatorin nicht durch eine Liebesgeschichte auf dem Bildschirm, sondern mit einer großzügigen Geste, die hinter den Kulissen stattfand.

Inka Bause: Rührende Geste

Mit ihrem ansteckenden Lächeln und ihrer warmherzigen Art begeistert Inka Bause regelmäßig das TV-Publikum und zeigt, dass sie nicht nur eine großartige Moderatorin, sondern auch ein Mensch mit Herz ist. Doch diesmal punktet sie nicht als Gastgeberin von „Bauer sucht Frau“, sondern mit einer stillen, privaten Geste, die berührt.

Ein Instagram-Post des Helios Klinikums Berlin-Buch hat Inka Bauses Unterstützung ans Licht gebracht. Der TV-Star stellte Tankgutscheine für Familien von kranken Kindern zur Verfügung, um die tägliche Fahrt ins Krankenhaus zu erleichtern. Die Klinik würdigte die Aktion auf Instagram mit warmen Worten.

Inka Bause: Fan findet deutliche Worte

„Vielen Dank an die Liebe Inka Bause, die erneut Tankgutscheine für unsere Familien zur Verfügung gestellt hat. Die beliebte RTL-Moderatorin ist ganz nah an unserer Arbeit und möchte da helfen, wo es dringend benötigt wird.“ Besonders in schwierigen Zeiten sei diese Unterstützung für die betroffenen Eltern eine große Hilfe.

Inka selbst konnte aufgrund ihres vollen Terminkalenders bei der Übergabe nicht persönlich anwesend sein. Die Dreharbeiten für „Bauer sucht Frau“ halten sie aktuell fest im Griff. Doch auch aus der Ferne macht sie mit ihrer Hilfsbereitschaft einen bleibenden Eindruck.

Die Fans von Inka Bause sind begeistert von ihrer Unterstützung. Unter dem Post des Klinikums finden sich zahlreiche lobende Kommentare. Ein User schreibt: „Inka ist ein wunderbarer Mensch. Immer so spendabel, wenn es um Kinder oder soziale Projekte geht. An Inka können sich manch andere eine dicke Scheibe abschneiden.“