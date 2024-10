„Bauer sucht Frau“: Kurz nach Staffel-Start macht die Nachricht die Runde

Darauf haben alle Fans der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ sehnlichst gewartet: Endlich gibt es neue Folgen und neue Liebesgeschichten! Zum 20. Jubiläum hat RTL wieder zahlreiche Kandidaten zusammengebracht, die sich kennen- und im besten Fall auch lieben lernen.

Am Montagabend (30. September) lief im TV die erste Folge der neuen Staffel. Im Netz hatten bereits zahlreiche Fans angekündigt, dass sie einschalten werden. Doch haben sie ihr Versprechen auch gehalten? Ein Blick auf die Einschaltquote bringt Gewissheit.

„Bauer sucht Frau“ startet stark

In den letzten Jahren konnte man bei RTL immer wieder mit „Bauer sucht Frau“ punkten. Auch nach 20. Staffeln stehen die Fans der Kuppelshow fest hinter der Sendung und schalten immer fleißig ein. So auch bei der ersten Folge der großen Jubiläumsstaffel.

+++ Karriere-Aus bei „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause? Moderatorin lässt tief blicken +++

Wie das Branchenmagazin DWDL nun berichtet, hat der Staffel-Start der Flirt-Show eine enorm gute Quote eingefahren. Durchschnittlich 3,47 Millionen Zuschauer schalteten ein, um die neuen Kandidaten kennenzulernen. Somit konnte RTL einen satten Marktanteil von rund 14,0 Prozent abgreifen. Und das ist noch nicht alles.

RTL hat Grund zur Freude

Nicht nur „Bauer sucht Frau“ kam beim TV-Publikum gut an. Auch beim Partner-Sender Vox lief es in Sachen Quote wie am Schnürchen. „Die Höhle der Löwen“ erreichte durchschnittlich 1,33 Millionen Menschen – zweitbester Wert der laufenden Staffel. Man kann also sagen, dass es ein runder Abend für die Sendergruppe RTL Deutschland war.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es dann auch in der Mediathek bei RTL+.