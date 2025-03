„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer appelliert an Fans – „Bitte passt auf euch auf“

Oftmals wird einem in den sozialen Medien eine heile, friedliche Welt vorgetäuscht, die so in Wahrheit überhaupt nicht existiert. Die Realität sieht meist vollkommen anders aus. „Bauer sucht Frau„-Bekanntheit Antonia Hemmer ist als Influencerin und Reality-Bekanntheit zwar auch Teil dieser Scheinwelt – sie setzt jedoch auf schonungslose Ehrlichkeit.

Seit einiger Zeit hat der „Bauer sucht Frau“-Star seine Leidenschaft für den Sport entdeckt. Neben regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio teilte sie ihren Fans am Dienstag (18. März) in ihrer Instagram-Story mit, dass sie sich nun auch ans Joggen wagt. Anschließend berichtet sie von einem eher unschönen Zwischenfall!

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer berichtet von Vorfall

Ihr Fazit nach dem Joggen ist eindeutig: „Es hat so gut getanc, sich bei Sonnenschein zu bewegen, jetzt ist wirklich genau die richtige Jahreszeit, um mit dem Laufen anzufangen. Und bitte vergesst nicht – es ist egal, ob ihr einen Kilometer oder zehn lauft… Hauptsache, ihr bewegt euch. Was ich definitiv unterschätzt habe, ist der Gegenwind, aber fürs Erste bin ich super stolz auf mich!“

Doch ihre Freude wird von einem Zwischenfall getrübt, wie Antonia Hemmer in der nächsten Sequenz berichtet: „Ich möchte euch von einer Situation erzählen, die mir beim Joggen aufgefallen ist und mir gerade wirklich auf dem Herzen liegt, weil ich es nicht so ganz einordnen kann.“

„Bauer sucht Frau“-Bekanntheit appelliert an Zuschauer

Aber was genau ist überhaupt passiert. Antonia Hemmer berichtet: „Die Situation im Park war gerade so, also ich bin durch den Park gelaufen, der kein richtiger Park ist, sondern mehr so ein Waldpark mit vielen Bäumen, und dann kam so eine Treppe. Und ich laufe diese Treppe runter und sehe quasi unten auf dem weiterführenden Weg einen Mann einfach so herumstehen. Der hatte ein Telefon in der Hand und hat einfach so herumgeguckt, aber mich teilweise auch angeguckt.“

Das erschien der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten schon komisch. Doch was ihr dann auffällt, lässt sie aufhorchen: „Als ich ein paar Meter von ihm entfernt war, drehe ich mich nochmal so halb um und sehe, wie der auf einmal so schräg hinter einem Baum steht. Er hat mich zwar nicht gefilmt oder fotografiert, zumindest meine ich, aber er stand schräg hinter dem Baum. Ich sage euch ehrlich, ich konnte die Situation überhaupt nicht einschätzen.“

Auch wenn ihr nichts passiert ist, möchte sie das Bewusstsein ihrer Zuschauer für solche Fälle schärfen: „Alles, was ich damit sagen will ist: Zum Glück ist mir das gerade so passiert und ich habe es so wahrgenommen, damit man einfach in Zukunft mit mehr Bedacht läuft. Bitte passt auf euch auf. Teilt immer euren Standort mit jemandem. Lauft im besten Fall nicht alleine und auch nicht im Dunklen.“