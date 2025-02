„Bauer sucht Frau“-Star über „Nahtoderfahrung“ – „Kein Mensch wird uns das glauben“

Den Schein wahren – das ist das Motto unzähliger Influencer auf Instagram & Co. Traumhafte Reiseziele, makelloses Aussehen und gute Laune pur: In den sozialen Medien wird eine Welt präsentiert, die es so in den meisten Fällen überhaupt nicht gibt. Ganz im Gegenteil, denn viele begeben sich sogar in Lebensgefahr für das perfekte Foto.

Auch Antonia Hemmer konnte sich seit ihrer Teilnahme beim RTL-Format „Bauer sucht Frau“ eine beachtliche Reichweite aufbauen. Tag für Tag nimmt sie ihre Fans auf Instagram mit durch ihr Leben. Doch im Vergleich zu anderen Influencern präsentiert sie auch die Schattenseiten und zeigt, dass auch bei ihr bei weitem nicht alles perfekt ist. Nun berichtet sie von einem wahren Schock-Moment!

„Bauer sucht Frau“ Star berichtet von einer Nahtoderfahrung

Derzeit befindet Antonia Hemmer sich im Urlaub mit ihrer besten Freundin. Das Reiseziel: Kapstadt und Namibia – ein Ort, der sicherlich bei vielen auf der Bucket-Liste ganz weit oben steht. Der „Bauer sucht Frau“-Star versorgt die Zuschauer mit Fotos von atemberaubenden Kulissen. Von traumhaften Stränden in Kapstadt bis hin zu atemberaubenden Tierbegegnungen in Namibia ist alles mit dabei.

+++ „Bauer sucht Frau“: Iris Abel packt aus – meinen es die Kandidaten ernst? +++

Doch jede Medaille hat zwei Seiten – der Urlaub von „Bauer sucht Frau„-Bekanntheit Antonia Hemmer wird von einer schrecklichen Begegnung überschattet: „Wir hatten gerade die krasseste Nahtoderfahrung unseres Lebens“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Der Grund: Die Begegnung mit einem Leoparden!

„Bauer sucht Frau“-Star: Der Schock sitzt tief

„Ich habe Gänsehaut bei 30 Grad!“ erklärt sie. Aber was genau ist eigentlich passiert?: „Wir hatten gerade eine Meditation. Danach sind wir zurückgelaufen und auf einmal hören wir etwas im Gebüsch richtig laut, gucken zur Seite und sehen im Augenwinkel nur so einen Meter neben uns einfach einen Leoparden! Kein Mensch wird uns das glauben.“

Antonia Hemmer erklärt, dass er sich gut getarnt hat und erst zu sehen gewesen sei als sie unmittelbar vor ihm standen. Glück im Unglück – „Wir können von Glück sprechen, dass ich geschrien habe, weil er sich dadurch wahrscheinlich so erschrocken hat und direkt weggerannt ist“, berichtet sie noch immer sichtlich geschockt.

Weil sie für ihren Post ordentlich Kritik kassierte, bezog Antonia in ihrer Instagram-Story erneut Stellung: „Klar war es in dem Sinne keine klassische Nahtoderfahrung. Das waren falsch gewählte Worte von mir, aber ich stand in dem Moment so krass unter Schock!“