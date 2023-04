„Bauer sucht Frau“-Fans müssen sich in Geduld üben – RTL macht es offiziell

Viel Freizeit an den Ostertagen kann auch schon mal große Langeweile mit sich bringen. Da kommen neue Folgen von „Bauer sucht Frau“ gerade rechtzeitig. Die beliebte Kuppelshow ist wieder zurück, und zwar mit einer Doppelfolge Bauern-Glück.

Für RTL-Fans mit RTL+-Abo gibt es allerdings bittersüße Neuigkeiten, denn wie der Kölner Sender vorab ankündigte, müssen sich „Bauer sucht Frau“-Zuschauer in Geduld üben.

„Bauer sucht Frau“ an Ostern 2023 gleich in Doppelfolge

Wer eine Folge verpasst hat, oder einfach nur nicht länger warten kann, dürfte sich über das Vorab-Feature von RTL+ freuen. Neben exklusiven Inhalten gibt es in der Mediathek die eigenen Lieblingsinhalte oftmals schon vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

So können beispielsweise „Der Bachelor„-Fans bereits eine Woche vor den Fernsehzuschauern sehen, wie sich die Kandidatinnen für Junggeselle David ins Zeug legen. Bei „Bauer sucht Frau“ gucken die Fans jetzt allerdings in die Röhre. Denn wer die Show sehen wollte, musste am Ostersonntag (9. April) um 19.05 Uhr bei RTL einschalten. Erst im Nachgang wurde die Folge zum Abruf in der Mediathek hochgeladen.

Inka Bause besucht Ehemalige

Auch am Ostermontag (10. April) macht der Sender keine Ausnahme. Wie schon am Vortag müssen Fans der Show bis zur TV-Ausstrahlung warten. Am Sonntag ging es besonders süß zu bei „Bauer sucht Frau: Neues Babyglück auf den Höfen“. Denn mittlerweile kann das Format jede Menge Nachwuchs, sowohl menschlichen, als auch tierischen, vorzeigen.

Man muss allerdings kein Kind haben, um nochmal Besuch vom Kamerateam zu bekommen. Und deshalb zeigt RTL am Montag „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“. Ein Update aus dem Leben ehemaliger Kandidatinnen und Kandidaten, das sicherlich viele brennend interessieren dürfte und in der Vergangenheit schon so manches interessante Detail über die Beziehungen nach der Show öffentlich machte.