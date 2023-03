„Der Bachelor“: Popo-Show am Pool geht nach hinten los – „Nase zerkratzt“

Die Luft wird dünner für die Kandidatinnen bei „Der Bachelor„. Junggeselle David nähert sich seiner letzten Rose und muss früher oder später seine finale Entscheidung treffen. Und das, obwohl viele der Frauen eigenen Einschätzungen nach noch gar nicht die Chance hatten, dem Bachelor wirklich nah zu kommen.

Wer nicht gerade mit David im Einzeldate ist, muss sich darauf einstellen, seine Zeit mit den restlichen Kandidatinnen in der Villa zu verbringen. Bei so viel Freizeit kann man schon mal auf ungewöhnliche Ideen kommen. So wie die 26-jährige Leyla aus Frankfurt, die sich in Folge 5 von „Der Bachelor“ spontan zu einer heißen Popo-Wackel-Aktion hinreißen lässt – und das kurz darauf bereuen dürfte.

„Der Bachelor“-Kandidatin Leyla lässt ihren Popo wackeln

„Leyla, nein!“, ruft Mitstreiterin Rebbecca noch, da wirft sich die 26-Jährige schon auf die Sonnenliege, auf der Rebecca Platz genommen hat und lässt ihren Popo wackeln. Die zunächst noch skeptisch wirkende Single-Dame klatscht jetzt begeistert auf Leylas Hintern.

Die nimmt die Begeisterung zum Anlass, ihren Po nochmal Sonnengruß-artig in die Höhe zu heben, um dann in Richtung Rebeccas Füße abzutauchen. Eine verheerende Idee, wie sich schnell zeigt. Denn bei ihrer wilden Show kommt sie Rebecca ein bisschen zu nah. Oder besser gesagt – ihrem Fußnagel. Als der nämlich auf Leylas Nase tritt, wird er plötzlich zur messerscharfen Klinge.

Fußnagel-Attacke hat Folgen

„Sie hat aus Reflex ihren Fuß gehoben und mit ihrem Fußnagel meine Nase zerkratzt“, erklärt die RTL-Kandidatin anschließend. Kurz nach dem Zwischenfall dreht sich Leyla erschrocken um und fragt besorgt: „Blutet das?“ „Oh ja, ganz doll“, gibt Rebecca zurück. „Ich muss ins Krankenhaus!“, witzelt die Verwundete. Konkurrentin Alyssa kann gar nicht glauben, dass ausgerechnet ein Fußnagel schuld an der Misere sein soll.

Leyla wird ihre Popo-Show zum Verhängnis. Foto: RTL+

Für Leyla ist die Sache klar, nach dieser unfreiwilligen Attacke kann nur noch einer helfen: „Der Bachelor“. Verschmitzt grinsend sagt sie in die Kamera: „Der David kann mich ja mal verarzten und sich das angucken und sich liebevoll um mich kümmern.“

„Jetzt wird’s Zeit, hier die Krallen zu schneiden, das sage ich dir, Fräulein“, lautet ihre deutliche Warnung in Rebeccas Richtung. Später räumt sie lachend ein: „Ich weiß, dass ich einen kleinen Dachschaden habe.“

RTL zeigt „Der Bachelor“ 2023 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.