„Der Bachelor“ (RTL): Als David diesen Satz hört, ist alles aus! SIE muss gehen

Es wird ernst bei „Der Bachelor“! Nachdem sich Rosenkavalier David Jackson und die Kandidatinnen vergangene Woche zum ersten Mal begegnet sind, geht es am Mittwochabend (8. März 2023) richtig los. Insgesamt zwei Gruppendates und zwei Einzeldates bekommen die RTL-Zuschauer zu sehen.

Und die haben es in sich! Während „Der Bachelor“ mit der einen Gruppe zum Fallschirmsprung verabredet ist, feiert er mit den anderen Kandidatinnen eine kleine Party. Doch genau dort schießt sich eine der Kandidatinnen mit einer Aussage mächtig ins Aus.

„Der Bachelor“ (RTL): Saskia schockiert mit rassistischem Spruch

++ Achtung, Spoiler! ++

Na, da hätte sie vielleicht lieber zwei Mal überlegen sollen. Bei einem Gruppendate geht Kandidatin Saskia nämlich prompt ein Satz über die Lippen, der bei David für Entsetzen sorgt. Bei einer Pool-Party scheint die Stimmung zunächst ausgelassen zu sein. Die Frauen quatschen ausgelassen mit dem Rosenkavalier und lassen sich anschließend noch ein Eis von ihm ausgeben.

Als David in die Frauen-Runde fragt, welche Sorte er ihnen bringen kann, antwortet Kandidatin Saskia prompt: „Ich will dich als Schokolade.“ Für den 32-Jährigen geht dieser Spruch gar nicht, wie er anschließend im Interview sagt: „Den Spruch fand ich ein No-Go, da konnte ich nicht drüber lachen. Ich konnte das gerade noch so belächeln, weil ich die Stimmung in der Gruppe nicht ruinieren wollte. Ich habe mein Ego in dem Moment zurückgesteckt.“

„Der Bachelor“ (RTL): Saskia muss ihre Koffer packen

In der Nacht der Rosen fasst sich Saskia ein Herz und sucht das Gespräch zu David. Und dieser kommt direkt auf den Punkt: „Die Sache mit dem Schokoladen-Eis finde ich nicht gut. Ich habe schon viel Erfahrung mit solchen Geschichten gehabt und ich habe schon sehr viel gelitten. Wenn ich eine Frau kennenlerne und die sagt dann so eine Sache, löst das was in mir aus.“

Saskia schätzt es wert, dass David sie über seine Ansicht aufklärt und bedankt sich für das Gespräch. Doch die Entschuldigung bringt letztendlich nichts: David schmeißt sie raus und gibt ihr keine Rose. Jedoch betont der Bachelor, dass es nichts mit dem Spruch zu tun hätte.

