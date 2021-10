„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit ehrlichem Geständnis – „Was die wenigsten wissen“

Viele kennen Inka Bause vor allem als Moderatorin der RTL-Kultshow „Bauer sucht Frau“. Doch die 52-Jährige ist nicht nur leidenschaftliche TV-Kupplerin, sondern auch Schlagersängerin.

In den 90ern feierte der heutige „Bauer sucht Frau“-Star große Erfolge als Sängerin. Zu verdanken hat sie das ihrem Vater Arndt Bause, wie sie jetzt im „MDR“ verraten hat. Dabeihat sie noch ein Detail ausgeplaudert, das so vermutlich bislang die wenigsten wussten.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit rührenden Worten über ihren Vater

Inka Bause ist von früher Kindheit an mit Musik groß geworden. Aber es ging auch gar nicht anders, erzählt die 52-Jährige in der MDR-Show „Wiedersehen macht Freude“.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause und ihr Vater Arndt Bause im Jahr 1991. Foto: IMAGO / teutopress

Grund dafür ist ihr Vater, dem sie „alles verdankt“, wie sie verrät. „Meinem Vater verdanke ich, dass ich schon mit fünf, sechs Jahren morgens wachgeworden bin mit einem Lied im Ohr“.

Ihr Vater hatte sein Arbeitszimmer nämlich direkt neben ihrem Kinderzimmer. Und dort wurde schließlich eine Menge Musik produziert, denn ihr Vater hat zu Lebzeiten als Komponist gearbeitet und vor allem auch im Schlagergeschäft mitgemischt.

Da überrascht es fast ein bisschen, dass ausgerechnet er zu Beginn gegen eine Schlagerkarriere seiner Tochter war. „Er wollte das nicht, weil er wusste, dass, wenn berühmte Männer ihre Kinder in den Beruf protegieren, haben es die Kinder wahnsinnig schwer“, verrät die 52-Jährige. Arndt Bause hätte schlichtweg Angst gehabt, dass man ihm genau das unterstellt.

Inka Bause verrät Geheimnis: „Was die wenigsten wissen“

„Letztendlich endete das wirklich darin, was die wenigsten wissen, dass er, nachdem ich erfolgreich geworden bin, keine einzige weibliche Künstlerin mehr hatte“, so Inka Bause in der MDR-Show weiter. „Die haben ihn alle verlassen, weil sie dachten, die Hits kriegt die Bause“. Eine Tatsache, die ihn „gekränkt und sehr unglücklich gemacht“ habe.

Vielleicht auch deshalb hat sich Inka Bause ein zweites Standbein als Moderatorin aufgebaut und ist damit mehr als erfolgreich. Schließlich steht bereits die 17. Staffel „Bauer sucht Frau“ in den Startlöchern – und Inka Bause ist als Moderatorin nicht mehr wegzudenken. Doch gleich beim Scheunenfest geht es hoch her in der neuen Staffel. Was da los ist, liest du hier >>>>. (abr)