„Bauer sucht Frau“-Star Antonia platzt der Kragen: „Das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen!“

Die sozialen Netzwerke können ein dunkler Ort sein. Insbesondere dann, wenn man wie die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer mehr als 82.000 Follower hat.

Bei der 21-Jährigen wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Immer wieder muss sich der „Bauer sucht Frau“-Star für bestimmte Aussagen rechtfertigen, doch bei diesem Thema versteht Antonia gar keinen Spaß mehr.

„Bauer sucht Frau“: Nach Kosmetikwerbung – Antonia wird an Pranger gestellt

Wie viele andere Influencer empfiehlt auch die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer hier und dort ein paar Produkte weiter und wirbt für ausgewählte Unternehmen auf ihrem Instagramprofil.

Ein Thema, das Antonia ganz besonders am Herzen liegt, ist eine gesunde Haut und die richtige Pflege dafür. Denn: Das Model leidet selbst unter Akne. Für ihre Follower dokumentiert Antonia deshalb unter dem Story-Highlight „Skin care“, das man auf ihrem Profil findet, seit Januar ihre Gesichtspflege. Dabei setzt die Hannoveranerin auf eine bestimmte Marke, die sie auch ihren Fans weiterempfiehlt. Eine makellose Haut wie aus der Werbung hat die RTL-Darstellerin natürlich dennoch nicht.

Aber genau dafür hagelt es nun böse Kritik. „Deine hochangepriesene Kosmetik hilft wohl nicht? Aber dein Geldbeutel ist Gott sei Dank dadurch voll. Schäm dich!“, wütet ein Follower in Antonias Postfach.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia über ihre Akne: „Im Vergleich zu früher ist es gar nichts!“

Heftige Vorwürfe, die die gelernte Kosmetikerin nicht ignorieren will. In ihrer Instagram Story reagiert Antonia Hemmer mit deutlichen Worten: „Ich muss mich kurz rechtfertigen, denn wie ihr in der vorherigen Story gesehen habt, wird mir schon wieder irgendwas unterstellt und das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen.“

Antonia Hemmer und Patrick Romer gelten als absolutes Traumpaar unter den „Bauer sucht Frau“-Fans. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sie erklärt ihren Followern, dass sie auch trotz der Pflegeprodukte weiterhin kleine Pickel und Hautunreinheiten bekomme. „Aber im Vergleich zu früher ist es einfach gar nichts!“, stellt die 21-Jährige klar. Zudem beteuert Antonia, dass es auf der ganzen Welt kein Allheilmittel gibt, das einem für immer eine reine Haut beschert.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“: TV-Aus für Anna Heiser und Gerald? „Dürfen nicht mehr drehen“

„Bauer sucht Frau“: Traurige Worte von Inka Bause – „Dann ist es vorbei“

„Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel mit Tränen-Geständnis – DESWEGEN will er keine Kinder zeugen

----------------------------------------

„Außer vielleicht irgendwelche Hardcore-Medikamente vom Hautarzt, die dann aber andere Nebenwirkungen haben“, berichtet Antonia, die wohl schon selbst so einiges im Kampf gegen die Akne ausprobiert hat. Sie selbst habe sich vorab ausführlich mit den Inhaltsstoffen auseinandergesetzt, bevor sie die besagten Produkte weiterempfohlen hat.

Zuletzt stichelte Antonia Hemmer öffentlich gegen „Bauer sucht Frau“. Warum sie anderen Damen dennoch nicht von einer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow abrät, liest du hier.