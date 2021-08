„Bauer sucht Frau“: Star Uwe Abel mit Tränen-Geständnis – DESWEGEN will er keine Kinder zeugen

Aktuell ist „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel auf Sat.1 bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Dort entwickelte sich der Landwirt zu einem echten Sympathieträger. Doch jetzt machte Uwe Abel ein wirklich trauriges Geständnis.

„Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel gehört eher zu den stilleren Vertretern. Warum das so ist, das hat der 55-Jährige jetzt unter Tränen bei „Promi Big Brother“ verraten. Dort ist er aktuell Kandidat.

„Bauer sucht Frau“: Uwe Abel macht erschütterndes Geständnis

Uwe Abel leidet bereits seit der Kindheit unter seiner zu großen Nase. „In der Schule war ich der, der immer zuletzt gewählt wurde oder immer geärgert wurde. Deswegen hab ich halt so eine Wand aufgebaut“, berichtet der Schweinebauer unter Tränen.

---------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

--------------

Und seine Mitstreiter zeigen sich sichtlich gerührt von so viel Offenheit. „Ich glaub das tat ganz gut, dass Uwe vielleicht mal so ein bisschen über das geredet hat, was er denkt“, meint Influencerin Payton Ramolla, die „Promi Big Brother“ verlassen musste.

„Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel redet über seine große Nase

Doch nicht nur Uwe Abel hat mit seiner großen Nase zu kämpfen. Auch sein Opa und sein Vater hatten bereits große Nasen – ein erblich bedingtes Merkmal also. Und auch der Grund, weswegen er sich gegen Kinder entschieden hat. „Ich habe mich entschieden, dass ich keine Kinder will, damit meine Nase nicht vererbt wird“, spricht er ganz offen.

--------------

---------------

Was für ein trauriges Geständnis! Doch in diesen schweren Zeiten hilft ihm sicherlich seine Frau Iris Abel. Die lernte er nämlich bei RTL in der Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben.

Auch 2021 gehen Landwirte auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Die Hofwoche läuft bei „Bauer sucht Frau international“ bereits auf Hochtouren, die Kandidaten und Bauern lernen sich gegenseitig kennen. Dabei kommt es auch immer wieder zu Überraschungen. (cf)