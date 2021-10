„Bauer sucht Frau“-Star Anna meldet Sohn im Kindergarten an – doch mit diesem Problem hat sie nicht gerechnet

Anna Heiser kann es selbst kaum glauben: „Ich habe richtig Pipi in den Augen, das ist so rührend.“ Ihr Sohn Leon ist tatsächlich schon bereit für den Kindergarten. Der „Bauer sucht Frau“-Nachwuchs ist zwar erst im Januar 2021 zur Welt gekommen, doch seine Mama möchte den Kleinen so früh wie möglich an andere Kinder gewöhnen.

Also soll Leon, sobald er 18 Monate alt ist, einmal die Woche einen Kindergarten in Namibia besuchen. Bei der Anmeldung wird „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser allerdings mit einem Problem konfrontiert, das sie nicht kommen sehen hat.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna will Sohn mit 18 Monaten im Kindergarten anmelden

Doch zunächst ist die Freude groß. Voller Stolz verkündet die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin in ihrer Instagram Story, dass sie Söhnchen Leon für August 2022 in einem Kindergarten in Windhuk anmelden möchte.

Anfangs soll er nur einmal die Woche dorthin gebracht werden, was sicherlich auch daran liegt, dass Windhuk (die Hauptstadt Namibias) stolze 200 Kilometer von Anna und Geralds Farm entfernt liegt.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“-Star völlig aufgeschmissen: „Was bin ich eigentlich?

Als Anna Heiser gerade den Anmeldebogen ausfüllen will, zögert sie plötzlich. Denn neben Leons Namen, Geburtsdatum und Muttersprache wollen die Leiter der Kita auch wissen, welchen Beruf seine Eltern ausüben.

Bei Papa Gerald ist es einfach: Er ist Farmer. Doch wie sieht es bei Mama Anna aus? Sie scheint sehr mit der Angabe zu hadern: „Ich habe nie gedacht, dass ich Schwierigkeiten haben werde, meinen Beruf zu benennen. 'Influencer' schreibe ich da ganz bestimmt nicht rein.“

„Bin ich eine Farmerin, weil ich auf der Farm mitarbeite? Oder bin ich Webdesignerin, weil ich das auch immer noch mache? Was bin ich eigentlich?“, fragt sich die 31-Jährige nun. Tja, gar nicht so einfach. Für welche Bezeichnung sich Anna schließlich entschieden hat, verrät sie ihren Fans nicht.

