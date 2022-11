„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser: Dramatische Szenen im Krankenhaus – „Müssen Zeit gewinnen“

Es sind beunruhigende Nachrichten, die „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser am Donnerstagmorgen via Instagram verbreitete. Die Frau von Farmer Gerald erwartet ihr zweites Kind. Nun wurde sie mit Wehen ins Krankenhaus eingeliefert.

Keine schöne Situation, schließlich ist das Baby des „Bauer sucht Frau“-Paares noch viel zu früh dran. Eine vorzeitige Geburt könnte negative Folgen für das Ungeborene haben, wie Anna Heiser in ihrer Instagram-Story berichtet.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser im achten Monat schwanger

Sichtlich erschöpft spricht die 32-Jährige in die Kamera. „Ich bin seit gestern Mittag wieder im Krankenhaus. Mit Wehen. Ich habe gestern Wehenhemmer bekommen, wir müssen ein bisschen an Zeit gewinnen, damit unser Baby die Lungen entwickeln kann. Ich habe nämlich noch Kortisonspritzen bekommen. Die Nacht war eigentlich ganz okay, aber jetzt spüre ich wieder Wehen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, so Anna sichtlich verängstigt.

Eigentlich sollte das zweite Kind des in Namibia lebenden „Bauer sucht Frau“-Paares erst im Dezember auf die Welt kommen. Bereits im Oktober war Anna wegen frühzeitiger Wehen im Krankenhaus. Damals konnte die vorzeitige Geburt noch gestoppt werden. Keine einfache Situation.

Ihrem ungeborenen Baby scheint es der Situation entsprechend gut zu gehen. „Aber dem Baby geht es grundsätzlich gut“, schreibt Anna noch bei Instagram. Der reguläre Geburtstermin soll in etwa drei Wochen anstehen. Ebenfalls schwierig: In Namibia herrscht derzeit extreme Hitze. Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke sind an der Tagesordnung. Zudem ist das nächstgelegene Krankenhaus nicht etwa wie in Deutschland nur wenige Kilometer entfernt. Bleibt nur zu hoffen, dass Anna bald ein gesundes Baby zur Welt bringen kann.