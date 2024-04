„Bauer sucht Frau“: RTL zieht die Reißleine und kickt zwei Kandidaten raus

Die Vorfreude auf die sechste Staffel von „Bauer sucht Frau International“ am Dienstagabend (16. April) ist groß, doch schon vor der ersten Sendung gibt es überraschende Wendungen! Denn gleich zwei der ursprünglich zehn Landwirte werden den Zuschauern nicht vorgestellt.

„Bauer sucht Frau“: Landwirt machte falsche Angaben

Isidor, ein 49-jähriger Landwirt, wurde bereits vor dem Beginn der Hofwochen aus dem Teilnehmerkreis entfernt. RTL reagierte damit auf falsche Angaben, die der Kandidat während des Bewerbungsprozesses gemacht hatte. Auf Nachfragen besorgter Fans, die Isidors Verschwinden von der Webseite bemerkt hatten, klärte der Sender auf. „Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen.“, so RTL.

Auch Frank, ein 58-jähriger Olivenbauer, wird in der kommenden Staffel nicht zu sehen sein, was bei vielen Anhängern der Show für Enttäuschung sorgt. Er wäre einer der ersten schwulen Bauern gewesen, die in der Sendung nach einem Partner suchen. RTL äußerte sich zu den Ausfällen: „Die Gründe dafür sind vielfältig und können produktionstechnischer oder persönlicher Natur sein. Zum Beispiel, dass die Bewerber:innen den Landwirt:innen nicht zusagen oder sie in der Zwischenzeit schon eine:n neue:n Partner:in gefunden haben.“

Der Sender ließ den genauen Grund für Franks Ausscheiden offen. Daher teilte der Bauer selbst auf Instagram mit, dass schlechtes Wetter und die Olivenernte während der Dreharbeiten als Grund für das Ausbleiben im Raum standen.

Doch es gab auch Positives zu berichten: Frank fand abseits der Sendung sein Glück in der Liebe. Er erwähnt in seinem emotionalen Post einen „Mr. Right, der wohl leider nie zu mir auf die Farm ziehen wird, weil beruflich in Deutschland gebunden. Den ich aber seit der Absage von RTL fest an meiner Seite weiß: Du hast alles richtig gemacht. Ich liebe dich.“