„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause verdient Mega-Gage bei RTL – doch ihr Vermögen bleibt auf der Bank

So offen hat „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause wohl noch nie über ihr Besitztum gesprochen. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ offenbart die Moderatorin, was sie mit dem ganzen Geld, das sie beim Fernsehen verdient, anstellt. Ihre Antwort dürfte einige Zuschauer überraschen.

Anders als so mancher TV-Star lebt die „Bauer sucht Frau“-Kupplerin bescheiden. Mit protzigen Autos, Luxusurlauben und teurer Designerkleidung schmückt sich Inka Bause nur ungern. Wo fließt also das Geld hin?

Rätsel um Vermögen von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause

Über die genaue Höhe des Vermögens von Inka Bause kann nur spekuliert werden. Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin hat nie bestätigt, wie viel sie bei RTL verdient und auch der Sender hält sich diesbezüglich bedeckt. Das Portal „Vermögen.org“ schätzt Inkas Kapital auf eine Million Euro. Wie es sich zusammensetzt und ob es der Wahrheit entspricht, ist nicht klar.

Wirft man jedoch einen Blick auf die Gehälter anderer RTL-Kultmoderatoren, kann man sich schnell zusammenreimen, wie gut es um Inka Bause steht. Sonja Zietlow beispielsweise, die seit 2004 das Dschungelcamp moderiert, soll laut „Focus“ 40.000 Euro pro Sendung verdienen. Gut möglich, dass Inkas Gage für „Bauer sucht Frau“ ähnlich hoch ausfällt. Immerhin moderiert sie die Sendung schon seit 2005.

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin deutlich: „Geld ist nichts, was wärmt“

Bei ihrem Besuch in der MDR-Talkshow „Riverboat“ brennt es Jörg Kachelmann also auf der Zunge: „Du hast ja seit Jahren und Jahrzehnten diese RTL-Kohle und man wird ja hier schon beim MDR reich. Was machst du mit all‘ der Kohle?“ Die Antwort der 54-Jährigen überrascht. „Ich habe einfach keine Zeit, es auszugeben“, erklärt Inka. Ein Luxusproblem, dem Kachelmann gerne Abhilfe schaffen will. Wie wäre es mit einem Haus in New York City oder einer Villa an der Ostsee?

Das kommt für die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin nicht in Frage. „Besitz macht Arbeit. Ich bin glücklich. Meine Liebsten sind gesund. Ich kann helfen, wo ich kann. Es sind ja Zeiten, da braucht der ein oder andere doch etwas Unterstützung und Geld ist nichts, was wärmt“, meint Inka Bause. Auch große Traumreisen seien nichts für sie. „Ich bin am liebsten immer zu Hause“, verrät die TV-Bekanntheit. Der Großteil ihres Vermögens bleibt also auf der Bank liegen.