„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit traurigem Geständnis: „Bis heute nicht erholt“

Eigentlich kennen wir Inka Bause als gut gelaunte Moderatorin von „Bauer sucht Frau“. Doch jetzt teilte die 54-Jährige auf Instagram traurige Worte.

Jeder, der einen Elternteil verloren hat, wird ihre Worte nachvollziehen können: Der Todestag von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bauses Vater jährte sich am 11. Februar 2023 zum 20. Mal. Doch auch nach so vielen Jahren ohne ihren Papa an der Seite, hat die Moderatorin den Verlust noch nicht verkraftet.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause: Liebevolle Worte an verstorbenen Dad

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt ein gemeinsames Foto von sich und ihrem Vater. Die beiden strahlen in die Kamera. „Mein lieber Vati, 20 Jahre ist es nun her, dass das Leben mir einen ersten Schlag versetzt hat, von dem ich mich bis heute nicht erholt habe. Würdest du gleich an meiner Tür klingeln, wäre es sofort, wie an dem Tag, dem Tag vor deinem Tod, als wir Rotwein trinkend vorm Kamin standen und ein wunderbares, letztes Gespräch führten“, schreibt Inka Bause zu dem Beitrag.

„So innig und fast nebenbei wie nie zuvor. Ich danke dir für alles! Jede Sorge, die mir das Leben bereitet, wird dagegen ganz klein. Ich habe Dich in meinem Herzen. Was für ein Glück, dich als Vater zu haben. Deine Inka.“

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bauses Vater verstarb mit 66

Einfach nur rührende Worte, die niemanden kalt lassen – auch nicht die Follower des TV-Stars. „Liebe Inka, meine Mama ist jetzt seit zwölf Jahren tot und selbst beim Schreiben jetzt, kommen mir die Tränen. Fühle dich gedrückt“, schreibt eine Frau unter dem Beitrag. „Was bleibt, ist Erinnerung, Sehnsucht und Liebe, die wir immer im Herzen tragen“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

Arndt Bause war ein deutscher Komponist und verstarb im Alter von 66 Jahren an einer Lungenembolie.