„Bauer sucht Frau“: Mann bewirbt sich bei RTL-Show, dabei ist sein Job ein ganz anderer

Wer bei „Bauer sucht Frau“ die Liebe seines Lebens finden möchte, sollte auf jeden Fall Single sein, so viel ist klar. Aber auch, dass man als suchende Person als Landwirt oder Landwirtin arbeitet, sollte für eine Teilnahme eigentlich Voraussetzung sein.

Immerhin gibt es genügend andere Kuppelformate, in denen Alleinstehende die große Liebe finden können. Umso überraschender ist es, dass RTL mit „Bauer sucht Frau International“-Kandidat Michael jemanden in der Show hat, dessen Hauptberuf nicht die Landwirtschaft ist.

„Bauer sucht Frau“: RTL-Kandidat ist nur Hobby-Bauer

Langjährige Fans wissen Bescheid, bei „Bauer sucht Frau International“ scheut RTL weder Kosten noch Mühen, um Singles weltweit beim Verkuppeln zu helfen. Michael dürfte wohl als einer der Kandidaten mit dem exotischsten Lebensstil in die Geschichte der Kuppelshow eingehen.

Denn der Auswanderer wohnt in Laos. Bevor er sich hier niedergelassen hat, war der gebürtige Krefelder aber auch schon in Australien, Griechenland und Japan zu Hause. Zu seinem Grundstück gehören auch „viele Bananen“ und weil die nicht einfach nutzlos herumhängen sollen, ist Michael auch Bauer – Hobby-Bauer. Außerdem baut er Papayas und Avocados an und kümmert sich um zwei Hunde und vier Katzen.

„Bauer sucht Frau“: Das arbeitet Kandidat Michael wirklich

Normalerweise sind die Kandidaten bei „Bauer sucht Frau“ hauptberuflich als Landwirte tätig oder haben zumindest ein Nebengewerbe, das in eine ähnliche Richtung geht. Michael hat aber anscheinend einfach nur die Chance genutzt und sich kundig gemacht, wie er die Gegebenheiten seines Grundstücks bestmöglich nutzen kann.

Hauptberufliche geht der Auswanderer nämlich etwas ganz anderem nach, das mit den Früchten so gar nichts zu tun hat. Als gelernter Maurer baut er Staudämme in Laos. Bei dem Thema Wasser geht sein Hobby-Herz auf. Denn Michael fährt leidenschaftlich gerne mit dem Kanu über den Fluss an seinem Haus.

Ob er mit seinem Leben auch eine Frau begeistern kann, zeigt sich 2023, wenn RTL mit „Bauer sucht Frau“ und der fünften Staffel auf Sendung geht.