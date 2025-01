„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser fasst endgültigen Entschluss – „Ich tue das für mich“

In der beliebten RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ haben schon zahlreiche Singles ihr Liebesglück gefunden. Zahlreiche Paare sind bis zum heutigen Tage glücklich miteinander, einige haben sogar geheiratet. Dazu zählen auch Anna und Gerald Heiser, die sich 2017 bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt haben.

Seither leben sie gemeinsam mit den gemeinsamen Kindern Leon und Alina Marikka auf ihrer Farm in Namibia. Doch das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar hat in letzter Zeit immer wieder mit Ehekrisen zu kämpfen. Nun fasst Anna Heiser einen drastischen Entschluss. Sie tut es für ihr eigenes Wohl.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser wird deutlich

Aus ihren Beziehungsproblemen machen Anna und Gerald Heiser kein Geheimnis. Vor allem die 34-Jährige teilt ihre Gedanken immer wieder mit ihren Instagramfans. So auch jetzt, wo die beiden sich in Paartherapie befinden. „Die letzten Wochen waren geprägt von Höhen und Tiefen. Schon die erste Sitzung in der Paartherapie hat einiges klarer gemacht. Wir haben Dinge ausgesprochen, von denen ich nie gedacht hätte, dass wir sie jemals sagen oder hören würden. Wut, Vorwürfe, Enttäuschung – alles dabei“, schreibt sie auf Instagram.

Weiter heißt es: „Wir gehen nicht immer liebevoll miteinander um, und das tut weh. Und dabei meine ich nicht, mit einer rosaroten Brille laufen zu müssen. Wo ist die Leichtigkeit unserer Beziehung geblieben? Wann haben wir das letzte Mal gemeinsam gelacht? Uns über etwas anderes unterhalten als über Arbeit, die Kinder oder die Aufteilung der Aufgaben? Der Alltag mit seinen Problemen hat uns mit voller Wucht erwischt. Ich sehne mich so sehr danach, dass alles wieder so unbeschwert ist wie früher. Ich vermisse uns.“ Deshalb hat die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit einen folgenschweren Entschluss gefasst.

„Bauer sucht Frau“-Star setzt sich eine Grenze

„Ständig schwanke ich zwischen Hoffnung – dass wir zueinanderfinden – und dem Gefühl, keine Kraft mehr für einen weiteren, für diesen Kampf zu haben. Deshalb habe ich für mich persönlich eine Grenze gesetzt: Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten. Danach werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Das mag egoistisch klingen, aber ich tue das für mich“, so Anna Heiser.

Ihre Fans stehen dabei fest hinter ihr und der Entscheidung. „Ich finde, dass du für dich eine weise Entscheidung getroffen hast. Drücke euch allerdings beide Daumen das ihr es schafft“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Danke für deine offenen Worte, das Aufzeigen, wie so ein Weg aussehen kann! Du bist damit nicht alleine! Ich wünsche dir von Herzen, dass ihr es gemeinsam schafft!“