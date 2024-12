Anfang Dezember hat Anna Heiser ihre Ehekrise mit Gerald öffentlich gemacht.

„Wir sind dabei uns zu verlieren…“, schrieb Influencerin Anna Heiser damals auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto mit ihrem Ehemann Gerald. Ihre Fans befürchteten eine Trennung. Wenig später bestätigte die einstige Kandidatin der RTL-Show „Bauer sucht Frau“, dass ihre Ehe derzeit in einer Krise steckt. „Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss. Auf unserem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, haben wir uns als Paar verloren“, schreibt Anna.

Doch davon ist an den Feiertagen nun keine Spur mehr – auf Instagram teilen die „Bauer sucht Frau„-Stars ein harmonisches Familienfoto gemeinsam mit ihren zwei Kindern.

„Bauer sucht Frau“-Stars kämpfen um ihre Liebe

Inzwischen hat sich das „Bauer sucht Frau“-Paar dazu entschlossen, eine Paartherapie zu machen. An Weihnachten scheinen ihre Probleme jedoch zumindest für einen kurzen Moment in den Hintergrund zu rücken – Anna teilt auf Instagram ein inniges Familienfoto.

+++ „Bauer sucht Frau“-Star schockt die Fans: „Sind dabei, uns zu verlieren“ +++

Auf dem Schnappschuss posieren Anna und Gerald Heiser mit ihren gemeinsamen Kindern Leon und Alina auf ihrer Farm in Namibia. Der Bauer und seine Frau liegen sich in den Armen. Alle sind festtagstauglich gekleidet und lächeln in die Kamera – von Streit und schlechter Stimmung weit und breit also keine Spur.

„Bauer sucht Frau“-Paar überrascht zum Weihnachtsfest

Passend zum Foto schreibt Anna Heiser am 25. Dezember dazu: „Wir wünschen euch von Herzen ein wundervolles Fest voller Liebe, Wärme und strahlender Momente. Möge eure Zeit mit Familie und Freunden erfüllt sein von Freude und Geborgenheit. Passt gut auf euch auf, genießt die besonderen Augenblicke und lasst euch vom Zauber der Weihnacht berühren.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Fans scheinen sich über diesen Anblick pünktlich zu den Feiertagen sehr zu freuen. Dies geht aus den Kommentaren unter Annas Instagram-Beitrag hervor:

„Euch Lieben auch. Ich wünsche euch für das neue Jahr alles Liebe und, dass ihr wieder zusammen findet. Ihr seid so ein schönes Paar und Familie. Dicker Drücker und viel Liebe.“

„Liebe Anna, Danke und auch von mir ein wunderschönes Fest für euch. Das sind wunderschöne Fotos und ich freue mich sehr, euch so glücklich und strahlend zu sehen. Ganz herzliche Grüße von mir.“

„Ihr seid toll, bitte haltet weiterhin zusammen.“

Zuletzt verkündete die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit, dass sie und Ehemann Gerald an ihrer Beziehung arbeiten wollen, um sie zu retten. „Wir haben uns dafür entschieden, eine Paartherapie zu machen. Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie.“ Sowohl von ihren Zuschauern als auch von TV-Kollegen bekommen sie dafür Zuspruch. „Bauer sucht Frau“-Kollegin Antonia Hemmer wünscht den beiden unter anderem „nur das Beste“.