„Bauer sucht Frau“: Abruptes Ende in Kuppelshow – Kandidatin zieht die Reißleine

Die beliebte Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ brachte schon so manche Singles zusammen, die bis heute glücklich miteinander sind. Denken wir da an Anna und Gerald Heiser, Iris und Uwe Abel oder Narumol und Josef.

Auch in den neuen Folgen bändeln wieder einige Kandidaten mit den Bauern an. Doch aus einem potenziellen Match wird in diesem Leben wohl leider nichts mehr – sie zieht nach nur wenigen Tagen plötzlich die Reißleine.

„Bauer sucht Frau“: Paukenschlag auf dem Hof

Eigentlich wirkten Reitlehrer Heiner aus der Oberpfalz und Kandidatin Ulrike wie füreinander gemacht. Kurz nach dem Kennenlernen war sich der 70-Jährige sicher, dass sie die Eine sei. Und auch seine Herzensdame schien zuversichtlich zu sein. Doch nach nur zwei Tagen auf dem Reiterhof kippt die Stimmung plötzlich.

Der Grund: Ulrike fühlt sich nicht von dem „Pferdeflüsterer“ gesehen. „Er hat mich gar nicht mit einbezogen und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht“, sagt die 63-Jährige bedröppelt. Kurz darauf sucht sie das Gespräch mit Heiner und trifft eine folgenschwere Entscheidung.

Trauriger Abschied bei „Bauer sucht Frau“

„Du bist wirklich ein ganz toller Mann, aber bei mir passt es einfach nicht. Mir hat da manchmal ein bisschen Gefühl bei dir gefehlt. Du bist ein Pferdeflüsterer, aber du bist kein Frauenflüsterer“, erklärt Ulrike dem Pferdeliebhaber und beendet das Ganze damit nach nur zwei Tagen.

Nachdem er den ersten Schock verdaut hat, kommt bei Heiner dann die Einsicht. „Der Umgang mit einer Frau ist für mich wahrscheinlich sehr viel schwieriger als der mit einem Pferd, weil ich mein ganzes Leben mit Pferden zusammen war“, so der 70-Jährige. Trotzdem bleibt er zuversichtlich, dass er die richtige Frau finden wird.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es dann auch in der Mediathek bei RTL+.