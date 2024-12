„Bauer sucht Frau“: Kuppelshow erreicht bittere Nachricht

Inka Bause sorgt Jahr für Jahr dafür, dass einsame Bauernherzen höherschlagen. Doch diesmal steht „Bauer sucht Frau“ vor einer Herausforderung: Die Quoten fallen laut dem Medienmagazin „DWDL“ unter die 3-Millionen-Marke. Mit 2,86 Millionen Zuschauern erreichte die aktuelle Folge vom Montagabend (9. Dezember) die niedrigste Reichweite der laufenden Staffel.

Trotzdem dürfte die Show für RTL ein Erfolg sein, da sie mit 11 Prozent Marktanteil noch immer weit über dem Senderschnitt liegt. Doch was ist der Grund für diesen Rückgang?

„Bauer sucht Frau“ trifft auf harte Konkurrenz

Ein Blick auf die Konkurrenz offenbart, dass vor allem Das Erste mit einer Hape Kerkeling-Doku punkten konnte. Mit einem Marktanteil von 19 Prozent beim jungen Publikum zog Kerkeling viele Zuschauer an, während „Bauer sucht Frau“ bei den 14- bis 49-Jährigen auf 9,2 Prozent fiel. Zum ersten Mal in diesem Jahr rutscht das Format in den einstelligen Bereich.

Aber nicht nur „Bauer sucht Frau“ hatte mit dem harten Wettbewerb zu kämpfen. Auch andere TV-Formate spürten den Druck. „TV Total – Aber mit Gast“ hielt sich mit 8,2 Prozent Marktanteil stabil, während „Chris Du das hin?“ auf 6,8 Prozent fiel. „Hochzeit auf den ersten Blick“ konnte 880.000 Zuschauer anlocken und kam auf 7,6 Prozent Marktanteil, genauso wie „Lege kommt auf den Geschmack“ mit 970.000 Zuschauern bei Vox.

Für RTL2 war der Abend besonders enttäuschend. „Mensch Retter“ zog nur 320.000 Zuschauer an, 150.000 weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei mageren 2,8 Prozent. Auch „Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter“ konnte nicht punkten und kam auf nur 2,9 Prozent.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es dann auch in der Mediathek bei RTL+.