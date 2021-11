Die Begeisterung für einander ist bei den „Bauer sucht Frau”-Kandidaten Torsten und Karin anscheinend schon in der Hofwoche verflogen.

„Bauer sucht Frau“: RTL-Kandidatin in großer Sorge – Bauer Torsten schert das wenig

Die Hofwoche soll den Kandidaten von „Bauer sucht Frau” Gewissheit über ihre Gefühle bringen und im besten Fall den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft legen. Karin musste jedoch feststellen, dass der Traum vom großen Glück manchmal doch nur ein Luftschloss ist...

Die Frührentnerin wollte Rinderhalter Torsten eigentlich ganz romantisch kennenlernen. Aber der „Bauer sucht Frau”-Kandidat hatte ganz andere Pläne mit der 58-Jährigen und das, obwohl die in großer Sorge um ihren geliebten Vierbeiner steckte.

„Bauer sucht Frau”-Landwirt Torsten betraut RTL-Kandidatin mit wichtiger Putzaufgabe

Der 52-jährige Torsten hat die „Bauer sucht Frau”-Teilnehmerin in der aktuellen Folge für eine besondere Aufgabe gewinnen können. Er kündigt an: „Karin, wir putzen jetzt von innen ein bisschen die Kabine.”.

---------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel, Antonia Hemmer und Patrick Romer

Die aktuelle Staffel beinhaltet auch immer die neuen Bauern, die sich mit etwas Glück verlieben und den Traum vom großen Glück endlich leben können

----------------------------------------

Gesagt getan, Karin legt sich ins Zeug, damit die Führerkabine des Traktors blitzt und blinkt. Während die 58-Jährige eifrig wischt, hat Torsten schon andere Pläne und überlässt die Putzarbeit lieber seiner Außerwählten.

„Bauer sucht Frau”-Kandidatin ist genervt von Rinderhalter Torsten

Eine Frechheit, findet Karin, die sich nach einer halb geputzten Kabine bei dem Rinderhalter beschwert. Der hat nur wenig Verständnis für die Einwände der 58-Jährigen und erklärt: „Ich denke mal schon, dass sich Karin dauerhaft daran gewöhnen muss, dass wenn ich 'zusammen' sagen, ich das nicht unbedingt so 'zusammen' meine.”.

Rinderhalter Torsten will in der RTL-Show „Bauer sucht Frau” seine große Liebe finden. Foto: RTL

Dann macht er klar: „Karin muss irgendwo auch verstehen, dass man nicht alles händchenhaltend zusammen machen kann.”.

RTL-Kandidatin ist in großer Sorge um ihren Hund

Doch damit nicht genug. Als Karin sich enttäuscht auf ihr Zimmer verzieht, macht sie bei ihrem mitgebrachten Vierbeiner Dusty eine unschöne Entdeckung.

+++„Bauer sucht Frau“: Nach dem Scheunenfest – Bauer Mike trifft harte Entscheidung+++

Die Fellnase hat blaue Flecken an seinem kleinen Körper – ein Grund zur Sorge für Karin, die ihren langjährigen Freund umgehend zum Tierarzt bringen möchte. In dieser schwierigen Situation hätte die 58-Jährige gerne ein bisschen Beistand von Torsten.

Als sie ihn aber über ihre Pläne einweiht, antwortet der 52-Jährige nur: „Ich zeige dir den Weg. Mitfahren kann ich nicht, ich muss erst die Tiere versorgen.” Diese Antwort hatte Karin nicht erwartet, sie will sofort wissen, ob es ihrem Hund gut geht und macht sich enttäuscht alleine auf den Weg.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau”:

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Bäuerin traut Augen kaum, als sie ihre Kandidatinnen zusammen erwischt – „Was ist hier los?“

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer kann es einfach nicht fassen – „War so peinlich“

„Bauer sucht Frau“: Björn verbringt Nacht mit seinen Frauen – dann kommt es zur bitteren Wende

----------------------------------------

Ob diese Aktion endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht hat und Karin lieber die Heimreise antritt, zeigt sich um 20.15 Uhr auf RTL.

Torsten ist nicht der Einzige, bei dem es nicht so richtig klappen will mit den Frauen. Auch Landwirt Dirk hat Probleme in der Liebe – Schuld daran ist er allerdings selbst. Hier erfährst du warum.